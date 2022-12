Cuánto duran los alimentos en el congelador sin estropearse: consejos para no correr riesgos

El ritmo de vida actual, las prisas y la falta de tiempo hacen que no siempre podamos comer bien. Por eso, la congelación es una buena opción para aprovechar los alimentos y evitar que tengamos que hacer la compra constantemente.

Existe la creencia popular de que los alimentos congelados tienen menos nutrientes. Pero nada más lejos de la realidad. El proceso de congelación no altera las propiedades de los alimentos e, incluso, expertos en nutrición apuntan que algunos congelados pueden ser mejores que los alimentos frescos.

Sin embargo, no siempre congelamos los productos de la forma más adecuada. Para garantizar la seguridad alimentaria, las propiedades y el sabor de los alimentos debemos seguir unas pautas a la hora de congelar.

La máster en Microbiota Humana y especialista en nutrición clínica Blanca García-Orea explica en una entrevista en el portal 'Infosalus' la importancia de congelar bien los alimentos, y lo primero que aclara es que congelar un alimento no garantiza que se vayan a destruir al completo los microorganismos que el producto pueda contener.

En el momento en el que el alimento vuelva a su estado natural gracias a la descongelación los microorganismos se multiplicarán de nuevo. "No se debe congelar varias veces un alimento. Esta no elimina todos los microorganismos que puede haber en el alimento. Solo ralentiza su desarrollo y los procesos de descongelación y recongelación favorecen el crecimiento de microorganismos", advierte.

Cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en el congelador

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de congelar alimentos es el tiempo que estos pueden conservarse en perfecto estado. En este sentido, la especialista señala que cuando la comida ya está cocinada, puede conservase durante tres meses en el congelador. "Esto no es que a partir de este plazo ya vaya a estar malo el plato, sino que sus propiedades organolépticas o nutricionales no van a ser las mismas. El alimento en sí no es tóxico, sino que hasta los tres meses sí se garantizan intactas las propiedades", insiste.

En cuanto a los productos comprados ya congelados, su conservación depende, pero más o menos, aguantan entre seis meses y un año, aunque depende de si es carne o pescado. "Es importante etiquetar cada producto que congelas con nombre y fecha. Habría que sacarlo el día anterior de la nevera", mantiene García-Orea.

Sobre los pescados, aclara que si son blancos crudos pueden conservarse hasta 4-6 meses en el congelador, mientras que los azules crudos hasta 3 meses. El pan tres meses, los embutidos de uno a dos meses, y las frutas y verduras podrían aguantar hasta un año.

Alimentos que nunca debemos congelar

Hay algunos productos que nunca se deben congelar, ya que el proceso rompe la estructura del alimento. Entre ellos se incluyen: el arroz o la pasta, las patatas, los alimentos muy grasos, las salsas tipo la mayonesa, los fritos, las verduras que vayan a comerse en crudo, el huevo crudo con cáscara o los quesos.

También es importante el tipo de congelador que se va a emplear. Se deben elegir aquellos que cuenten con 4 estrellas, y en los que los alimentos se congelen a temperaturas inferiores a los 18 grados.

La nutricionista ve importante, además, congelar los alimentos en porciones pequeñas, ya que así la congelación será más rápida y disminuye el riesgo alimentario.