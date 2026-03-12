Cuándo cambian la hora 2026: el BOE da todos los detalles sobre el nuevo horario de verano

Aunque desde hace semanas las temperaturas y las horas de luz parecen haber mejorado el ánimo de la gente, lo harán aún más con la llegada del cambio de hora. Según el calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los relojes deberán adelantarse la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026.

Ese día se producirá el habitual ajuste que se realiza cada año en toda la Unión Europea para aprovechar mejor la luz natural. Aunque el uso del horario de verano está en declive global, muchas naciones, especialmente europeas, aún aplican el cambio de hora cada año, incluyendo España.

El cambio se realizará durante la madrugada del sábado al domingo. En la Península Ibérica y Baleares se pasará de las 02:00 a las 03:00, mientras que en Canarias, la una de la madrugada pasará a ser las dos de la madrugada. Esto significa que se perderá una hora de sueño, ya que el día tendrá oficialmente 23 horas, aunque esto no parece importar a aquellos que reclaman más horas de luz.

Cuánto durará el horario de verano

No ha llegado aún y, sin embargo, ya hay más de uno deseando que se mantenga para siempre. Pues bien, el horario de verano permanecerá vigente durante unos siete meses. Según el calendario oficial aprobado por el Gobierno, finalizará el domingo 25 de octubre de 2026, cuando los relojes se retrasarán una hora para volver al horario de invierno.

El cambio de hora tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses con más horas de día, lo que en teoría reduce el consumo energético y permite más actividad en las tardes con luz natural. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin escribió en 1784 una carta satírica para el Journal de Paris sugiriendo lo siguiente: si la gente se despertara más temprano se podría ahorrar en velas al usar más luz solar.

Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania decidió dar el primer paso hacia un cambio de hora que aún hoy en día se mantiene en casi un 40% de los países del mundo. En 1916, los germanos implantaron el primer horario de verano para ahorrar carbón y energía, ya que al tener más luz durante la tarde se reducía la necesidad de iluminación artificial en tiempos de escasez de recursos.

A pesar de que sigue aplicándose en España y en la mayoría de países europeos, el sistema de cambio de hora lleva años en debate, como ya propuso Pedro Sánchez el pasado octubre. La Unión Europea ha estudiado eliminarlo, pero todavía no existe una decisión definitiva.