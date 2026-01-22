La cronología de Adif del accidente en Adamuz: "Son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas"

Seguimos conociendo informaciones acerca del trágico accidente ferroviario de Adamuz que se ha cobrado la vida de 43 personas. Este miércoles escuchamos por primera vez las explicaciones de altos cargos de Adif y Renfe sobre el incidente, que protagonizaron una larguísima rueda de prensa junto al ministro Óscar Puente.

En ella se dieron multitud de explicaciones, entre ellas la cronología de cómo se produjeron los hechos a raíz de las llamadas con el maquinista del Iryo y la interventora del Alvia.

El director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, explicó que la primera llamada del maquinista del Iryo accidentado se recibe en el Centro de Regulación de Circulación (CRC) a las 19:45:02. Éste habla de que su tren se había quedado enganchado a la catenaria, por lo que desde el CRC consideró que el tráfico había quedado suspendido por la pérdida de tensión a causa de ese supuesto enganchón.

Esa primera llamada dura unos segundos y al finalizar ya se observa desde el CRC que no había energía en la catenaria de ninguna de las dos vías desde las 19:43:45. Unos tres minutos más tarde, a las 19:46:07, se recibe una llamada del tren que venía detrás del Iryo, que informa de que no tenía tensión y se para.

Es después de esta llamada cuando desde el CRC intentan ponerse en contacto con el Alvia. Se llamó en dos ocasiones al maquinista a las 19:48, ambas sin respuesta, por lo que se llamó a la interventora, con la que sí se consiguió hablar. Fue ella quien, con cierta confusión, dio las primeras informaciones sobre el accidente.

A las 19:49:35 vuelven a ponerse en contacto desde el CRC con el maquinista del Iryo accidentado, que comunica que se trata de un descarrilamiento, que ha invadido la vía contigua y que hay un pequeño incendio en el tren. Pide entonces que se corte el tráfico y el controlador le dice que no viene ningún tren aproximándose en sentido contrario. El Alvia ya había pasado.

"Son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas y es difícil conocer el contexto global de la situación", indicó De la Bandera para explicar por qué el maquinista del Iryo no se percató del choque y no reportó ninguna incidencia con el segundo tren.

Es al terminar esa llamada, a las 19:50, cuando el CRC informa para que se movilicen todos los equipos de emergencia necesarios: Protección Civil, sanitarios, bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado...

De la Bandera aseguró este lunes que no tuvieron comunicación de la colisión entre ambos trenes hasta que lo comunicaron los servicios de emergencias y las patrullas de vigilancia desplazadas a la zona, por lo que, siguiendo la cronología de las llamadas, fijan el momento del impacto en torno a las 19:43:40 y las 19:43:45 porque fue entonces cuando se registró la caída de tensión en la zona.

A las 20:15 el maquinista del tren que venía detrás del Iryo vuelve a comunicarse con el CRC e informa de que va a inspeccionar, junto a otras dos personas, la vía contraria a la suya, por lo que fue a esa hora cuando se ordenó la interrupción de la circulación y el retroceso a las estaciones de origen y comenzaron a constituirse los comités de crisis y a coordinarse el rescate de ese tren anterior al Iryo que se había quedado sin tensión.