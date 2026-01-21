Óscar Puente: "No han sido el mantenimiento, la obsolescencia o la falta de controles lo que ha producido la desgracia"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este miércoles junto a altos cargos de Renfe y Adif para ofrecer explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado ya la vida de 43 personas.

Puente ha defendido que la seguridad del sistema ferroviario español y ha asegurado que este accidente no se debe a problemas ni en el mantenimiento, ni en la obsolescencia, ni a la falta de controles. "Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando", ha explicado.

Aunque ha dejado claro que no se atreve a aventurar ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, ha reconocido que es una "posibilidad innegable" que las marcas encontradas en los bogies del Iryo puedan tener algo que ver.

A pesar de ello, es cauto: "Sería muy aventurado decir que las marcas de los bogies sugieren un problema en la infraestructura".

El ministro ha aclarado, además, que los bogies encontrados en el arroyo están controlados desde el pasado lunes por la mañana y que se cree que "salieron despedidos" del coche 8 del Iryo "tras la colisión". "Es posible que permanezcan ahí durante mucho tiempo, está en una zona de muy difícil acceso", ha asegurado.

También Ángel García de la Bandera, director de tráfico de Adif, ha explicado sobre las inspecciones realizadas en los últimos meses que "no hay detectada ninguna anomalía ni detalles que a priori puedan tener relación directa o indirecta con el accidente".

La huelga de maquinistas

Durante la propia rueda de prensa, el SEMAF ha anunciado una huelga general de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero, sobre la que Puente ha valorado que respeta, pero no comparte.

"Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas. Lo respetamos y entendemos sus reivindicaciones (...) No compartimos que la huelga general sea la mejor forma, vamos a trabajar con ellos para llegar a un acuerdo (...) Me sentaré con los sindicatos las veces que haga falta", ha explicado el ministro.

Preguntado por las limitaciones de velocidad impuestas en las últimas horas en diversas zonas de la red ferroviaria española, Puente ha anunciado que son conscientes de los problemas y ha anunciado que se adelantarán trabajos de mejora para este mismo año.

"Somos conscientes de que el tramo entre Barcelona y Zaragoza está mejor, el de Calatayud y Madrid está peor en términos de confort de marcha (...) Hemos anticipado la renovación completa de la línea Madrid-Calatayud a este mismo año", ha explicado un ministro que ha dejado claro que cuando se reportan problemas de seguridad "se intentan aplicar las medidas lo antes posible".