Coronavirus en España hoy: Vacunación en Madrid, Cataluña, Andalucía, restricciones y últimas noticias

Australia confina varias áreas de Sídney por un brote de casos de coronavirus

Las autoridades locales de Sídney han confinado a los residentes en cuatro áreas de la ciudad más grande de Australia durante al menos una semana debido a un brote de coronavirus.

"Si vive o trabaja en estas cuatro áreas, no debe salir de su casa a menos que sea necesario. Buscamos asegurarnos que no se descontrole ninguna cadena de transmisión comunitaria del coronavirus", ha dicho la primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, según recoge el diario 'The Sydney Morning Herald'.