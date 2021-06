Dimite el ministro de Sanidad británico por saltarse las normas contra la pandemia

Tras salir a la luz unas fotografías en las que el ministro de Sanidad del Reino Unido incumplía las normas impuestas por la pandemia del coronavirus ya que mantuvo una aventura con una de sus ayudantes e incumplió las normas de distancia social, Matt Hancock, ha anunciado su dimisión.

Así lo ha comunicado Hancock a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter en la que ha explicado que "aquellos de nosotros que hacemos las normas debemos atenernos a ellas, y es por eso por lo que debo dimitir".

La relación con su ayudante

El periódico 'The Sun' publicó una fotografía que realizaron el 6 de mayo, del ex ministro de Sanidad abrazando y besando a una de su ayudantes, cuando el Gobierno británico solicitaba a los ciudadanos que no mantuviesen contacto físico con los no convivientes y pedían que no se acercasen a menos de un metro a otras personas en entornos laborales sin mascarilla.

Por ello, Hancock aclara en la carta en la que informaba de su dimisión el primer ministro Boris Johnson, que "lo último que querría es que mi vida privada distrajera la atención" de los esfuerzos por acabar con la pandemia y añadió que "debemos ser honestos con quienes tanto han sacrificado durante esta pandemia cuando les fallamos, como yo he hecho al violar las recomendaciones".

Por su parte, Boris Johnson ha lamentado la dimisión de Hancock y ha comentado que "debería dejar el cargo muy orgulloso de lo que ha logrado, no solo durante la lucha contra la pandemia, sino antes de que la covid-19 nos golpeara". Además, el primer ministro ha apuntado que está "agradecido por su respaldo y creo que su contribución al servicio público está lejos de haber terminado".

La ayudante también ha abandonado su cargo

Asimismo, según confirma la cadena 'Sky News', la ayudante de Hancock, Gina Coladangelo, también ha anunciado su dimisión su cargo en el Ministerio de Sanidad.