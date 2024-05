España tendrá este verano 638 playas con bandera azul, un nuevo récord histórico

El distintivo bandera azul, que reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas, ondeará este verano en 638 playas lo que mantiene a España como líder mundial de los últimos 30 años consecutivos.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de la iniciativa, ha publicado este martes los datos de 2024 en donde destaca que España consigue en total 18 banderas azules más que el año pasado: 638 para playas (11 más que en 2023), 102 para puertos deportivos (5 más que en 2023) y 7 para embarcaciones turísticas (2 más que en 2023).

A nivel mundial, estos galardones azules están presentes en 52 países siendo España el que mayor número de distintivos tiene para playas seguido de Grecia y Turquía; Respecto a los puertos deportivos, España ocupa el tercer puesto en banderas azules (102), detrás de Holanda y Francia.

Las playas españolas con bandera azul en 2024

La Comunidad Valenciana sigue siendo la que más banderas azules recibe (159, seis más que el año pasado), seguida de Andalucía (156, ocho más), Galicia (125, mismo número) y Cataluña (118, dos menos).

El resto se reparten entre Canarias (60), Baleares (46), Murcia (33), Asturias (17), Extremadura (11), Cantabria (10), País Vasco (4), Melilla (4), Ceuta (2) y Madrid (1).

Por primera vez, ondeará una bandera azul en Navarra, concretamente en la Bahía de Lerate, ubicada en el municipio de Guesalaz. Solamente siete comunidades autónomas carecen ese distintivo: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y La Rioja.

Siete municipios siguen con bandera azul 38 años después del inicio del programa (en 1987): Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Campello (playa Carrer la Mar), Cullera (playa Sant Antoni), Gandía (playa Nord) y Oleiros (playa Bastiagueiro).

En cuanto a las playas, ocho reciben por primera vez bandera azul y 33 la recuperan. España tiene 4.027 playas marítimas, de las cuales 1.737 están en el censo de calidad de aguas de baño y sus aguas son muestreadas durante la temporada de baños. El 93% obtienen una calificación de excelente y, por tanto, son susceptibles de recibir la bandera azul.

Este año se han presentado 694 playas, de la cuales 638 han obtenido bandera azul (el 91% del total). El motivo más frecuente de no recibir la distinción es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa, por delante del incumplimiento de la Ley de Costas por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas.

El programa Bandera Azul también promueve el control sanitario de las aguas de baño continentales y 19 han conseguido este galardón en 2024 (dos más que el año pasado).

Por otro lado, un total de 102 puertos deportivos se han presentado este año ante el jurado que concede las banderas azules (uno menos que en 2023) y todos han obtenido la distinción. Siete la recuperan y uno la recibe por primera vez.

El programa Bandera Azul promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas y conciencia a las personas que utilizan estas instalaciones sobre la necesidad de protección del medio marino y la navegación sostenible.

Además, se premia a los patrones de embarcaciones que desarrollan buenas prácticas ambientales y a embarcaciones turísticas sostenibles que realizan excursiones por la costa para dar a conocer la biodiversidad marina.

Por otra parte, el jurado ha concedido menciones especiales a los tres municipios con bandera azul que realizan mayores esfuerzos en educación ambiental -Chiclana de la Frontera (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y Xilxes (Castellón)-, servicios de socorrismo -San Fernando (Cádiz), Málaga (Málaga) y Teulada (Alicante)- y accesibilidad y atención a personas con discapacidad -Alcudia (Baleares), Castro-Urdiales (Cantabria) y Roquetas de Mar (Almería)-.