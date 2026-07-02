Los cinco estadios de fútbol más embrujados: leyendas, maldiciones y apariciones en las gradas

El fútbol siempre ha estado rodeado de supersticiones, rituales y supuestas maldiciones. Pero hay quienes van un paso más allá y aseguran que algunos de los estadios más emblemáticos del mundo también esconden historias de fantasmas y fenómenos inexplicables.

La Bombonera y las supuestas apariciones

Uno de los ejemplos que menciona El Colegio Invisible es La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Según explican, durante una entrevista a Juan Román Riquelme las cámaras captaron "un supuesto fantasma en la platea baja". Además, aseguran que los trabajadores del estadio llevan tiempo relatando experiencias similares.

"No es la primera vez que los trabajadores han denunciado (...) que cuando cae la noche ven una figura de un hombre con camiseta blanca sentado en el sector L.". A ese supuesto espectro se sumaría otra aparición aún más extraña. "También dicen, por ejemplo, la aparición de un niño con pelo azul y zapatillas blancas".

El fantasma del Arsenal y los objetos que se mueven solos

El recorrido continúa por el Highbury Stadium, antiguo campo del Arsenal. Allí, según cuentan en el programa, la leyenda habla del espectro del histórico entrenador Herbert Chapman, que aparecería acompañado por un caballo.

La explicación es que durante la construcción del estadio murió un caballo y, desde entonces, ambos serían vistos juntos por algunas personas. Otro de los escenarios mencionados es el estadio del Southampton, donde los relatos no hablan de figuras espectrales, sino de objetos que cambian misteriosamente de sitio. "Cuentan los aficionados que, por ejemplo, incluso dejando ellos un objeto en el asiento donde sea, de repente se mueve de lugar".

Según la misma narración, también los vigilantes habrían asegurado presenciar movimientos de objetos tanto en el museo como en las zonas de paso del estadio. La situación habría llegado hasta el punto de tomar una decisión insólita. "Llegaron a contratar a una bruja para acabar con los sucesos paranormales".

El Estadio de la Luz y la maldición del Reading

La lista también incluye el Estadio de la Luz, en Lisboa. Allí, explican, algunos trabajadores hablan de un espectro que viviría en el recinto. Según la leyenda, se trataría del fantasma de "un marinero francés del siglo XVII llamado Spot", del que se dice que guiaba barcos para hacerlos naufragar contra las rocas y cuya presencia habría quedado ligada a la zona donde hoy se levanta el estadio.

Por último, estadio del Reading, donde las historias paranormales se mezclan con una supuesta maldición. Según relatan, en sus alrededores habría sido visto el espíritu del rey Enrique I. Además, desde el descubrimiento de restos enterrados bajo el estadio, el equipo atraviesa una larga etapa de malos resultados. "Desde que se descubrió que había restos enterrados bajo el estadio, pues el equipo no levanta cabeza, como si fuera una maldición haberlo desenterrado de ahí".

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