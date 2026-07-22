Carlos Rodríguez explica cómo evitar que tu mascota sufra con los fuegos artificiales: "Identifican las explosiones como un peligro"

Las fiestas de verano y los espectáculos pirotécnicos son habituales en todo el país, pero no todos viven estos momentos de la misma manera. Para los animales de compañía, el ruido de los fuegos artificiales puede convertirse en una fuente de estrés. Es por ello que el veterinario Carlos Rodríguez, presentador de Como el perro y el gato de Onda Cero, ha explicado cómo reaccionan las mascotas ante estas situaciones y qué pueden hacer los dueños para prevenir este estrés.

En este contexto, Carlos Rodríguez ha recordado que este miedo de los animales a la pirotecnia o a los ruidos más estridentes no se debe solo a la intensidad del ruido y a, como consecuencia, molestia en los oídos. Tal como explica el veterinario, estudios recientes apuntan a que los factores que más alteran a los animales son las vibraciones que este tipo de estruendos provoca en el suelo. "Los animales son los primeros que detectan un terremoto. Ellos identifican eso como algo de peligro", informa el veterinario. Como consecuencia de estas molestias, los animales pueden llegar a un estado de nerviosismo que puede tener un impacto negativo en ellos y pueden comenzar a temblar, aullar o esconderse cuando empiezan a escuchar los fuegos artificiales.

Por qué los fuegos artificiales asustan tanto a las mascotas

El veterinario insiste en que los fuegos artificiales provocan una reacción natural de alerta en los animales, no solo con los petardos, sino, en general, con los ruidos fuertes. Como se ha comentado, las vibraciones del suelo hacen que las mascotas interpreten el ruido como un posible peligro, ya que la magnitud de estos sonidos no solo se mide por el impacto acústico, sino también por la vibración que transmite al suelo. Como, el ejemplo que pone Carlos Rodríguez, las mascletàs, que alcanzan unos niveles de vibración desmedidos, lo cual provoca comportamientos de ansiedad en las mascotas.

Cómo actuar para que nuestras mascotas no sufran con los fuegos artificiales

El veterinario es claro en cuanto a las recomendaciones a seguir para ayudar a los animales a no desatar su ansiedad. El presentador de Como el perro y el gato da unas recomendaciones a los dueños de mascotas:

Prevenir. Si se sabe que habrá un espectáculo de fuegos artificiales o una mascletà, aconseja preparar una habitación interior y con poca luz para que el animal esté tranquilo . Además, si a eso se le suman sus juguetes favoritos, el animal estará más sereno.

. Además, si a eso se le suman sus juguetes favoritos, el animal estará más sereno. No administrar ningún tipo de fármaco o tranquilizante si no es por prescripción facultativa, ya que esto supondría el efecto adverso o, incluso, la muerte.

si no es por prescripción facultativa, ya que esto supondría el efecto adverso o, incluso, la muerte. Mantener la calma. La actitud del dueño influye en el comportamiento de la mascota, es por ello que lo mejor es mantenernos tranquilos y, así, reduciremos el nivel de estrés que los fuegos artificiales puedan causar en nuestra mascota.

Al final, lo mejor, según el veterinario, es consultar con un profesional para que pueda aconsejarnos cómo lidiar con la situación. Porque, ante una fiesta, lo prioritario es el bienestar.