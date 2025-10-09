Caricaturizan a Netanyahu, Milei, Ayuso, Almeida y Abascal en el Museo de Cera de Madrid "sin consentimiento"

El artista chileno Nicolás Miranda ha colocado en el Museo de Cera de Madrid una figura con la forma del muñeco diabólico 'Chuky' con la cabeza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; un perro salchicha con la cabeza del presidente argentino, Javier Milei; tres roedores con las cabezas de la presidenta y alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida y el líder de Vox, Santiago Abascal. Las figuras han estado expuestas durante 20 minutos y la institución ha publicado un comunicado en el que se ha desmarcado de la acción.

No es la primera vez que Miranda lleva a cabo una acción de este tipo, puesto que en 2023 el escultor ya saltó a la palestra cuando representó al rey emérito Juan Carlos I apuntando con una escopeta a la estatua del 'Oso y el Madroño' en plena Plaza Mayor de Madrid.

En esta ocasión ha aprovechado la escena reservada para el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que aparecen los presidentes norteamericanos Donald Trump y Barack Obama, junto a sus esposas Melania y Michelle, para colocar su colección de figuritas. Según ha podido saber Europa Press, con esta obra el autor busca denunciar la pasividad de España ante el genocidio en Gaza.

Comunicado del Museo de Cera

Por su parte, el Museo de Cera ha publicado un comunicado en el que ha expresado que dichas figuras solo estuvieron expuestas "durante un periodo de 20 minutos". Asimismo, han señalado que el artista actuó por voluntad propia, "sin consentimiento, ni coordinación" con el organismo. Y que tales acciones no avalan "el contenido simbólico o político de las obras" de la institución.

Además, han recalcado que la figura "no es propiedad ni fue creada" por el museo, el cual mantiene una "línea expositiva centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas".

Con todo, en el texto han reiterado su compromiso para ofrecer "un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados". Del mismo modo, han rechazado la utilización de sus instituciones para fines "ajenos" a los de la institución. "Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general", ha concluido.