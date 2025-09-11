Beatriz Corredor culpa a las eléctricas del apagón por un "experimento" en una planta de Badajoz

Cinco meses después del gran apagón eléctrico del 28 de abril, la presidenta de Redeia (antigua Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre lo ocurrido. En su intervención, ha apuntado directamente a las compañías eléctricas como responsables del incidente, eximiendo de cualquier error al operador del sistema.

Pone el foco en una planta en Badajoz

Corredor ha asegurado que la investigación ha podido determinar con “constancia física” que todo comenzó a las 12:03 horas en una planta fotovoltaica de la provincia de Badajoz, propiedad de una empresa privada cuyo nombre se mantiene anonimizado en los informes oficiales.

En esa instalación, según ha asegurado, se produjo una “oscilación extraordinaria” de 0,6 hercios debido a la “mala gestión y mal control” de la planta. Lo más llamativo, dijo, es que la propia compañía había reconocido que estaba llevando a cabo un “experimento” en la forma de gestionar la planta, lo que desencadenó la inestabilidad que derivó en el apagón.

Además, ha apuntado que esa misma instalación ya había registrado un fallo semejante un año antes, acreditado y documentado.

Fallo en la reposición de las hidroeléctricas

La presidenta de Redeia también ha señalado a las centrales hidroeléctricas porque no cumplieron con la obligación legal de arrancar en modo autónomo tras el corte. “No fueron capaces de hacerlo y hubo que alimentarlas con electricidad llegada de Francia y Marruecos”, como indica informes del Ministerio de Transición Ecológica.

A su juicio, la verdadera causa fue el incumplimiento de los grupos convencionales de la obligación de control de tensión, responsabilidad que no recae en el operador público.

El papel del mercado energético

Durante su comparecencia, la presidenta de Redeia ha querido aclarar también que la empresa no decide el “mix energético”. “Lo determina el mercado en cada momento, según la rentabilidad de las tecnologías disponibles”, insistiendo en que Red Eléctrica se limita a garantizar la seguridad técnica y a aplicar los procedimientos previstos.

Pese al incidente, Corredor defendió la solidez del sistema eléctrico español, al que califica como “el mejor del mundo” por su capacidad de integrar de forma masiva y eficiente las energías renovables.