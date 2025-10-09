Ayuso rechaza una "lista negra" de médicos objetores : "Váyanse a otro lado a abortar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid que se niega a hacer una "lista negra" de médicos objetores y pide a la izquierda que se vayan a "otro lado a abortar".

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", ha remarcado Díaz Ayuso, quien ha reiterado que "nunca, nunca" va hacer una "lista negra" de médicos y ha añadido "¿les parece poco?; pues váyanse a otro lado a abortar".

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", ha dicho Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña.

La presidenta ha insistido en que para ella esos datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.

Ayuso ha defendido que la creación de una lista de objetores "pone en peligro" derechos de los médicos según la Constitución, en base al "derecho a la vida" y "la libertad ideológica de religión", al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el código de odontología médica o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha dicho. Además, ha pedido a Más Madrid que pregunten "a sus amigos de Hamás o el mundo musulmán qué opinan del aborto", del mismo modo que la homosexualidad o la transexualidad.

El PSOE califica de "salvajada grave" las palabras de Ayuso

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha calificado de "salvajada grave" estas declaraciones de Ayuso y se ha preguntado si la presidenta madrileña, al decirlas, se refería a que las mujeres "vayan a Quirón o a Londres", antes de remarcar que "el aborto es un derecho de las mujeres que tiene que garantizar la Sanidad y la Sanidad madrileña".

López ha señalado que "la pregunta es dónde está esa libertad de la que hablaba la señora Ayuso" y se preguntó si es "libertad para insultar, pero no hay libertad para las mujeres en la Comunidad de Madrid".

A este respecto, ha destacado que el Gobierno está "empeñado" en garantizar el derecho de las mujeres y, por eso, "le hemos dicho que tiene la obligación, porque así lo establece la ley, de hacer un registro".

Baleares, Asturias y Aragón crearán el registro de objetores al aborto

Los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón y Asturias se comprometieron este lunes a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que esta herramienta solo servía para "estigmatizar" a los sanitarios.

Los representantes políticos de estas regiones hicieron estas declaraciones tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde les exigía poner en marcha dicho registro, obligatorio desde 2024, para garantizar el derecho al aborto en la Sanidad Pública.

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubieran hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, ha advertido el presidente en la misiva.

Ayuso, quien afirmó que se tomaría un tiempo para ser "certera" en su respuesta a Sánchez, aseguró que no es partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por "practicar o no querer practicar un aborto". La presidenta madrileña expuso que esta carta forma parte de "una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente".