El mensaje de Mónica García a Almeida y a Ayuso, sobre el aborto: "La ley se cumple"

Mónica García, ministra de Sanidad y referente de Más Madrid, lanzó este lunes un mensaje dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre el cumplimiento de la ley del aborto en España. Comienza subrayando su compromiso con los derechos reproductivos de las mujeres y con la equidad en la atención sanitaria.

En su discurso, García señaló: "Sí que quería hacer dos avisos, dos advertencias, no, uno al señor Almeida, al señor Almeida a todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales, si es que no vamos a permitir coacciones ni vamos a permitir tampoco desinformación a las mujeres". La ministra dejó claro que la protección de los derechos de las mujeres será su prioridad frente a intentos de limitar o desinformar sobre la ley.

Asimismo, García se dirigió directamente a Ayuso con un mensaje claro y rotundo: "También la señora Ayuso, muy sencillo, la ley se cumple, punto, no hay más, ayer decía que no sabía lo que iba a responder y nosotros ya le damos la respuesta, la ley en nuestro país se cumple y vamos utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla".

La ministra recordó además la experiencia pasada con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón: "El último, la última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón y tuvo que hacer las maletas, así que que se atengan a quien quieren jugar con los derechos conquistados de las mujeres". Con estas palabras, García advirtió que no tolerará retrocesos ni obstáculos en el acceso al aborto legal en España.

Almeida ha podido mostrar cierta simpatía por iniciativas de VOX sobre el llamado "síndrome postaborto", y Ayuso ha criticado registros de objetores de conciencia, defendiendo la libertad de los profesionales sanitarios. La ministra enfatiza que, pese a estas diferencias políticas, "la ley se cumple" y el derecho de las mujeres no será cuestionado.