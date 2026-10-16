Ayuso anuncia que cerrará la estación de Metro de Sol por las "condiciones de insalubridad" causadas por la acampada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que se tendrá que cerrar la estación de Metro de Madrid de la Puerta del Sol para realizar labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada de la acampada por la vivienda.

Así lo ha asegurado la presidenta durante una entrevista en EsRadio, en la que ha incidido que en el kilómetro cero está imperando "la ley de la selva" azuzada por el Gobierno de España que ha decidido "tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien".

El cierre se debe a la necesidad de "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad", ha indicado Ayuso, a lo que ha añadido que, por lo menos mientras duren esas labores, la estación estará cerrada porque ahora mismo "hay condiciones de insalubridad dentro".

Según han trasladado fuentes de la Consejería de Transportes, esta decisión se ha tomado después de la reunión del Comité de Recursos de Riesgos Laborales de Metro de Madrid que han pedido que "se limpie" la estación por el bienestar de los trabajadores.

Aún se desconoce cuándo se producirá este cierre ni cuánto tiempo tendrá que permanecer clausurada para realizar las labores de limpieza, han indicado.

La Comunidad interpela al delegado del Gobierno

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, envió en el día de ayer una nueva misiva remitida al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que pedía el desalojo de la acampada ante la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación de Metro.

El Gobierno regional se apoya en un informe técnico ambiental que, tal y como detalla, confirma valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines tras un análisis en la zona y por el cual han detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha declarado a los medios en un desayuno informativo esta mañana que espera "cuanto antes" una instrucción por parte de la Delegación del Gobierno para desalojar la Puerta del Sol y permitir el paso de los vehículos y máquinas específicas que deberán encargarse de la limpieza.

"Tenemos que acceder para hacer esas labores de limpieza y, por tanto, lo que le pedimos es que garantice ese acceso de todos los profesionales que van a poder garantizar la limpieza del suburbano madrileño para garantizar la seguridad", ha abundado.

Cuando le han preguntado cuál es el plan de la Comunidad en el caso de que no pueda hacerse la limpieza, García Martín ha preguntado si el delegado "va a ser cómplice" y "se va a seguir riendo de todos los madrileños".

"Si es lo que tenemos, desde luego lo que le pido ya es su dimisión y que deje paso a otro delegado que sí tenga interés en ejercer las competencias que le son propias", ha zanjado.