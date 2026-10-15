Los acampados de Sol utilizan la fuente de la estatua de Carlos III como piscina para bañarse con colchonetas

La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid ha dejado una nueva imagen llamativa. En un vídeo al que ha tenido acceso Onda Cero se observa cómo varios de los acampados utilizan la fuente situada junto a la estatua de Carlos III como una piscina improvisada, introduciéndose en el agua con colchonetas hinchables.

Las imágenes muestran a varias personas bañándose en la fuente en plena plaza, uno de los puntos más transitados de la capital, mientras continúa la acampada que se mantiene desde finales de septiembre.

El vídeo llega, además, en un momento en el que la Comunidad de Madrid ha vuelto a denunciar las condiciones de salubridad de la zona y ha exigido el desmantelamiento de la acampada por los problemas que, según el Ejecutivo autonómico, está provocando en las instalaciones de Metro.

La Comunidad de Madrid alerta de la acumulación de orines y excrementos

Este mismo jueves, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para trasladarle los resultados de un informe ambiental elaborado por Laboratorios Himalaya.

En el documento, la Comunidad de Madrid advierte de las "graves condiciones de salubridad" que, según denuncia, se están produciendo en la estación de Metro de Sol por la acumulación de "orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación".

Los análisis, realizados por el laboratorio y recogidos en un informe emitido este miércoles, han identificado la presencia de amoníaco, aminas y otros compuestos orgánicos compatibles con procesos de acumulación y degradación de orina.

En concreto, se han detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite ambiental de exposición diaria, fijado en 14 miligramos por metro cúbico, en los pozos y pórticos de ventilación del suburbano.

La Comunidad vuelve a exigir el desmantelamiento de la acampada

El informe señala que los resultados obtenidos son compatibles con "la presencia, acumulación y fermentación de orina", con mayores concentraciones de contaminantes en los pozos de ventilación.

Asimismo, identifica la descomposición bacteriana de la urea como uno de los procesos responsables de la generación de amoníaco y advierte de que la acumulación de estos residuos en espacios con escasa renovación de aire "puede dar lugar a concentraciones potencialmente perjudiciales para la salud".

Ante estos resultados, el Gobierno regional ha insistido en su petición de desmantelar la acampada y ha trasladado nuevamente sus preocupaciones a la Delegación del Gobierno.