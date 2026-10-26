Así operaba la red de prostitución desarticulada en Sevilla: las captaban con la promesa de trabajar como cuidadoras de personas mayores

La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres de origen extranjero que eran obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una extensa red criminal y detener a 19 implicados de esta. La red estaba implicada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla, y relacionada con otras organizaciones en distintas provincias de España.

Una vez las víctimas llegaban a España, les engañaban diciéndole que habían contraído una deuda con la organización de 10.000 euros, como informa Juancho Fontán de Onda Cero Sevilla, una deuda en concepto de viaje y alojamiento. Además, se han realizado registros en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Castellón y Valencia.

El 'modus operandi' de la red

Gracias a la información proporcionada por las víctimas, el 'modus operandi' que seguían en la red consistía en captarlas en países latinoamericanos mediante una falsa promesa de un empleo en España dedicado al cuidado de personas de avanzada edad. Primero, la organización se hacía cargo del coste del desplazamiento desde el país de origen de estas mujeres, así como de los trámites de su documentación. Sin embargo, una vez aterrizaban en territorio nacional, los integrantes de la organización les retiraban inmediatamente los pasaportes, indicándoles que habían contraído una deuda con la organización, como se ha comentado, que ascendía aproximadamente a los 10.000 euros, en concepto de gastos de viaje y alojamiento.

Como consecuencia de esta presunta deuda, bajo coacciones e intimidaciones, incluso bajo la amenaza de matar a sus familiares en su país de origen, los detenidos exigían a estas mujeres el ejercicio de la prostitución en casas prostíbulo gestionadas por la propia organización.

La investigación ha finalizado con la detención de 19 personas siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente y acusados como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dos delitos de explotación sexual, un delito de agresión sexual y el delito de pertenencia a organización criminal.

Fases de la investigación

La primera fase llevada a cabo fue a finales del mes de septiembre y se saldó con seis entradas y registros en inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla capital, además de once detenciones en Gelves (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). En dichos registros fueron identificadas en el interior de los inmuebles 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización.

En esta operación fueron intervenidos dos vehículos de alta gama, diversos dispositivos de videovigilancia utilizados para el control de las mujeres explotadas en dichas viviendas, terminales móviles de telefonía, dispositivos de pago electrónico TPV, documentación contable y contratos fraudulentos realizados con las propias víctimas, así como 20.000 euros en efectivo.

En la segunda fase de la operación, la Guardia Civil ha practicado seis registros en inmuebles de las localidades de Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), donde la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, localizando e identificando a otras siete mujeres. En esta segunda fase, durante los registros, la Guardia Civil ha intervenido más de 7.000 euros en efectivo, además de un alto número de dispositivos electrónicos y documentación.