Adrián, el español en coma tras un accidente de moto en Tailandia, ya está en Madrid: "Gracias por traerle a casa"

Adrián Palomino, el buceador madrileño en coma tras un accidente de moto en Tailandia, ya está en Madrid. Su familia consiguió recaudar los 260.000 necesarios euros para cubrir los gastos médicos y poder sufragar su repatriación. Según ha informado su entorno en un comunicado, Adrián sigue en coma, aunque su estado de salud es "estable" y continuará su tratamiento en la capital con un equipo especializado después de lograr ser repatriado "con éxito".

Este madrileño de 39 años y buceador profesional en barcos se dedicaba al buceo recreativo en Phuket, lugar donde sufrió un grave accidente de motocicleta el 9 de febrero que le causó un traumatismo craneoencefálico severo durante un permiso de trabajo. Desde el momento del siniestro, Adrián ha permanecido en coma y en estado crítico bajo vigilancia médica continua, y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Bangkok Hospital de Phuket.

Para poder traerle a España, su familia lanzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos que pudieran cubrir los gastos médicos del ingreso en el hospital privado de Tailandia y el avión medicalizado con el que traerle de vuelta a España.

Mensaje de agradecimiento a la colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana que ha sido "decisiva", según sus familiares, se han logrado conseguir los 260.000 euros que fijaron como objetivo, que han hecho posible activar una repatriación medicalizada "de extrema complejidad", con avión UCI y equipo sanitario especializado.

"Sin esa movilización colectiva, traer a Adrián de vuelta habría sido inviable", asegura la familia del madrileño, que detalla que la totalidad de los donativos recaudados se entregaron directamente desde la plataforma a la Fundación Ángel Nieto -que ayuda a víctimas y familiares afectados por accidentes de tráfico-, con el fin de gestionarlos para su repatriación y sus cuidados.

Así, el proceso ha podido realizarse con la "máxima transparencia" y evitar posibles cargas fiscales innecesarias para la familia, además de ofrecer "seguridad jurídica y control en todo el proceso". "Hoy podemos decir que el objetivo principal se ha cumplido. Adrián está en casa", han celebrado sus allegados, que han pedido "respeto" y "comprensión" para preservar la intimidad del madrileño.

Los familiares agradecen la difusión de la situación en la que se encontraba Adrián y a todos quienes apoyaron la campaña para que pudiera regresar a España. Para aquellas personas o entidades que deseen seguir colaborando en su recuperación y en los gastos derivados de su tratamiento y proceso de rehabilitación, podrán hacerlo a través de la Fundación Ángel Nieto, indicando en el concepto "Donativo Adrián Palomino".