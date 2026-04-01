Abril, el mes que conquista luz y que nos deja la promesa de un cometa espectacular y una vuelta a la Luna

Los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion estarán de misión diez días y llegarán más lejos en el espacio profundo de lo que jamás ha estado un ser humano. Serán protagonistas de los diez primeros días del mes de abril, con el mundo pendiente de un viaje que nos devuelve a las exploraciones míticas de hace 50 años. Tras el lanzamiento y durante dos días, orbitarán la Tierra para comprobar que todo funciona con normalidad para después emprender camino a la Luna durante cuatro días para recorrer los 400.000 kilómetros que nos separan. Orbitarán la Luna y gracias a la inercia del viaje y a los campos gravitatorios lunar y terrestre, la cápsula donde viajan los cuatro astronautas podrá volver a nuestro planeta, empleando otros cuatro días, para amerizar en el océano Pacífico.

Es, sin duda, el evento del mes, pero abril nos deja otras sorpresas. Tendremos que estar pendientes de un cometa descubierto en enero -de ahí su nombre, C/2026 A1, Maps-. Es un objeto rasante del grupo Kreutz, lo que significa que procede de la fragmentación de un cometa mayor y además pasa extremadamente cerca del Sol en su vuelta a la estrella. Si sobrevive a ese acercamiento, que se producirá entre los días 3 y 5 de abril, podría convertirse en el cometa de la década, permitiéndonos su observación a simple vista en los atardeceres los días posteriores. Atentos a las proximidades de Venus.

Abril conquista más de una hora y media de luz

Otra sorpresa que nos deja abril, aunque esta es esperada por lo habitual, es la conquista de luz. Del primer al último día del mes ganamos una hora y 35 minutos de luz. Entre los dos puntos de España más alejados (dejando al margen Canarias, donde el cálculo se altera por la diferencia horaria) amaneceres y atardeceres se producen con una hora de desfase. Por ejemplo, el último día del mes se pone el sol en Baleares a las 20.30h. y en Coruña a las 21.30h.

Vamos ya con las informaciones básicas del mes. Y volvemos a la Luna, que comienza abril en fase de luna llena, será la luna llena rosa, llamada así por su proximidad con la floración de la primavera. De hecho esta Luna es la que marca que la primera semana del mes sea Semana Santa, ya que el domingo de Resurrección es, por tradición, el primer domingo tras la primera luna llena después de la llegada de la estación de la primavera. Completa ciclo nuestro satélite con el cuarto menguante del viernes 10 de abril, la luna nueva del 17 de abril y el cuarto creciente del sábado 24 de abril. Este mes el apogeo, la mayor distancia a la Tierra (404.970 km) se producirá el día 7 y el perigeo, la menor distancia (361.630 km) será el día 19.

En abril se produce también el punto de órbita de la Tierra en que nuestro planeta se sitúa justo a una Unidad Astronómica del Sol, algo menos de 150 millones de kilómetros. Traducido en minutos luz: 8,3, que es el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a nosotros. Es una medida astronómica que se emplea para reducir el número de ceros cuando hablamos de distancias en el espacio.

Localización de los planetas

Vamos ya a los planetas. Nos dejamos Mercurio, que está tan bajo que es imposible localizarlo entre la luz del amanecer y tampoco es mes para buscar a Marte o a Saturno, que también coinciden con la salida del Sol y que no recuperaremos hasta el mes de mayo.

Nos quedamos con Venus, que domina el horizonte oeste noroeste entre las constelaciones de Aries y Tauro en los atardeceres. Aguanta en el cielo una hora y media tras el ocaso y aunque comienza el mes en Aries lo va a finalizar en Tauro. Y nos quedamos con Júpiter, estrella de las noches con su magnitud de -2 entre las estrellas de Géminis.

Para cazadores de fugaces, tenemos en abril una lluvia, las líridas, con radiante en la Lira y máximo el miércoles 22 de abril. Dificultará algo la cercanía del brillo lunar pero igual se puede cazar algun meteoro. La literatura astronómica habla de entre 5 a 20 fugaces por hora con un promedio de 10. Son restos del cometa Thatcher C/1861 G1.

A la espera del éxito de la misión Artemis II y de ese cometa que nos puede alegrar la primavera, toca disfrutar del cielo. ¡Felices estrellas!