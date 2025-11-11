Qué es la gripe aviar: cuáles son sus síntomas y cómo podría contagiarse

España aplica desde este lunes las medidas adicionales impuestas para evitar contagios de gripe aviar en explotaciones avícolas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hizo un llamamiento a la "serenidad" y al "rigor".

Confinamiento de aves de corral

El Ministerio de Agricultura aprobó el confinamiento de las aves de corral en las zonas consideradas "de especial riesgo y vigilancia", que afecta a 1.199 municipios de toda España, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas.

No obstante, desde el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no ha tenido constancia de nuevos brotes de 'influenza aviar'. Ese día, se confirmaron tres en Castilla y León, tres en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla-La Mancha y uno en la Comunidad Valenciana.

Cuáles son los síntomas y cómo se contagia

El catedrático de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, explicó en 'La Brújula' que la gripe aviar es un problema "eminentemente animal", por lo que la gestión recae dentro de las competencias veterinarias.

La causa principal del contagio, dijo, son las aves acuáticas migratorias, que transportan el virus y encuentran en la Península Ibérica un punto de parada clave en su ruta.

Estas aves inician en primavera su viaje hacia el norte de Europa para criar y regresan en otoño, momento en que el masivo movimiento de individuos facilita el contagio entre ellas y a veces a explotaciones domésticas.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica en su página web que la influenza aviar, o también conocida como "gripe aviar", es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B.

El contagio en humanos se produce, principalmente, por contacto cercano y directo con aves infectadas o con sus secreciones (como heces, fluidos o cadáveres).

El periodo de incubación es de 21 días y los síntomas que tiene en humanos son: fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y de cabeza, conjuntivitis, dificultad respiratoria y diarrea, náuseas o vómitos. El contagio de persona a persona es muy raro y los síntomas pueden variar de leves a graves.