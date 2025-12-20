Cuándo se deja de contagiar la gripe y cuánto tiempo puede durar la infección

La gripe en España continúa al alza y deja ya un aumento de la incidencia en una semana hasta los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, incremento que también se nota en los hospitales, donde los ingresos, fundamentalmente de mayores de 80 años y bebés, suben un 17%.

Las urgencias y los centros de salud están cada vez más saturados. En algunos, incluso, las citas para vacunar a la población se alargan hasta principios o mediados del mes de enero. Cataluña es una de las comunidades en las que la incidencia es más elevada. De hecho, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicado que el Govern está trabajando para prorrogar 15 días más la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros hospitalarios y residencias por los índices de gripe.

Andalucía, por su parte, ha avisado de que todavía no se ha llegado al pico de la gripe y ha insistido en la importancia de la vacunación para proteger a los grupos vulnerables frente a los virus respiratorios en tanto se continúa en la "fase ascendente" de la onda epidémica para esta temporada.

¿Qué es la gripe y cómo se contagia?

La gripe es una infección viral respiratoria que causa fiebre, escalofríos, secreción nasal, dolor del cuerpo y tos. Al ser un virus, se transmite por el aire: si una persona infectada tose o estornuda, el patógeno puede contagiarse a otras personas en el radio de un metro. También es posible la transmisión a través de las manos, por lo que la OMS recomienda lavárselas frecuentemente.

Una vez que una persona tiene la infección, el virus se mantiene en incubación entre 1 y 4 días, aunque lo más habitual es que a los 2 días el paciente experimente los síntomas de la enfermedad. Si esta evoluciona favorablemente, los síntomas van desapareciendo en distintos plazos, en un período de entre 5 y 10 días.

¿Cuántos días dura y hasta cuándo se puede contagiar?

La fiebre suele durar entre 3 y 5 días. La tos seca, por otro lado, puede durar entre 7 y 10 días, y el cansancio asociado con la gripe puede prolongarse hasta 2 semanas desde la aparición de los síntomas.

La mayoría de los adultos superan la enfermedad descansando y combatiendo los síntomas con medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno. Sin embargo, debemos tener especial cuidado con los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, pues los síntomas en ellos pueden suponer un riesgo importante para la salud.

La gripe se contagia con mucha facilidad, por eso la OMS recomienda a los enfermos que se queden en casa en la medida de lo posible para evitar la transmisión. Una persona contagiada puede transmitir la enfermedad un día antes de la aparición de síntomas, cuando el virus está aún en periodo de incubación, y hasta siete días después de haber contraído la enfermedad.

Sin embargo, los niños pueden contagiar el virus hasta dos semanas después de haber contraído la gripe.