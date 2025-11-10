Juan José Badiola: "La gripe aviar es un problema eminentemente veterinario y las medidas adoptadas son razonables"

El avance de la gripe aviar ha obligado a sacrificar millones de aves en diferentes autonomías españolas y ha sembrado preocupación entre los productores y consumidores. Rafa Latorre entrevista en Onda Cero a Juan José Badiola, catedrático emérito de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza, para aclarar la situación actual del brote, sus causas, consecuencias económicas y medidas de control que se están llevando a cabo para evitar nuevos contagios, así como su impacto en el precio de los huevos y en la seguridad alimentaria.

"Es un problema veterinario, no humano"

El experto descarta que la situación pueda calificarse como pandemia humana: "Esto es una patología, porque pandemia se refiere a humanos", puntualiza Badiola. Según explica, el virus H5N1 "es muy patógeno" entre las aves, pero "lo es mucho menos para otro tipo de especies" y aclara que "este es un problema eminentemente animal", por lo que la gestión recae dentro de las competencias veterinarias.

Brotes en granjas y sacrificio de aves

Badiola señala que los recientes brotes en regiones como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón han obligado a "sacrificar todos los animales" en las granjas afectadas, con especial incidencia en la localidad de Olmedo (Castilla y León), donde "el número de animales que hubo que descalificar fue elevadísimo".

La causa principal del contagio, añade, son las aves acuáticas migratorias, que transportan el virus y encuentran en la Península Ibérica un punto de parada clave en su ruta.

Estas aves inician en primavera su viaje hacia el norte de Europa para criar y regresan en otoño, momento en que el masivo movimiento de individuos facilita el contagio entre ellas y a veces a explotaciones domésticas. Badiola relata cómo en espacios como la Laguna de Gallocanta la situación ha derivado en "una mortandad tan elevada" por el hacinamiento de grullas y otras especies silvestres.

Efecto en precios y consumo

Badiola advierte de la repercusión del sacrificio de aves en el precio de los huevos: "Imagínese lo que significa que el mercado no se provea de miles y miles y miles de huevos. Claro, eso hace que empiece a haber escasez y los precios suban". Subraya que lo que sube en precio "no baja" fácilmente y que, aunque hay limitaciones en la oferta, los consumidores pueden estar tranquilos: la vigilancia y el cierre de granjas afectadas "garantizan la seguridad alimentaria".

Medidas excepcionales y control

Respecto al manejo de la crisis, defiende que en España se están adoptando "las medidas razonables" y pide especial precaución entre quienes tienen aves en pequeños corrales domésticos: "Lo mejor es evitar que pueda haber contacto entre aves silvestres y domésticas". Asegura que recomendaciones como la instalación de mallas para separar especies son "medidas temporales y pasajeras" y confía en que el problema remitirá conforme avance la migración.