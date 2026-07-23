Pilar Muñoz, especialista en medicina ambiental: "La contaminación interior de las viviendas puede ser de cinco a diez veces mayor que la del exterior"

Cuando hablamos de contaminación a la cabeza se nos vienen las emisiones de fábricas, el tráfico, los aviones o los episodios de humo provocados por los incendios forestales.

Sin embargo, la doctora Pilar Muñoz Calero, especialista en medicina ambiental, advierte de que uno de los principales focos de exposición puede encontrarse dentro del propio hogar. Durante una entrevista en Por Fin, de Onda Cero, la experta ha asegurado que "la contaminación interior de las viviendas puede ser de cinco a diez veces mayor que la del exterior", una circunstancia que, según explica, puede tener consecuencias para la salud.

Muñoz Calero ha incidido en que la preocupación por la calidad del aire no debe limitarse a los espacios abiertos y nos descubre que el ambiente interior de las viviendas puede acumular numerosos contaminantes que pasan desapercibidos.

"Puede provocar multitud de síntomas"

La especialista explica que esa contaminación ambiental en interiores puede manifestarse de formas muy diversas y afectar al bienestar cotidiano de quienes la padecen.

"La contaminación que tenemos en nuestro interior nos puede provocar multitud de síntomas, como sensación de fatiga persistente, dolores de cabeza, problemas respiratorios, alteraciones digestivas, muchos trastornos del sueño y dificultades de concentración", ha afirmado.

Además, señala que existen patologías relacionadas con una mayor sensibilidad a determinados agentes ambientales: "Existen enfermedades como la sensibilidad química o la electrohipersensibilidad, en las que hay una pérdida de tolerancia ante multitud de químicos y también de campos electromagnéticos".

La doctora justifica que "hay numerosos estudios que relacionan toda esta contaminación ambiental con enfermedades cardiovasculares, respiratorias e incluso con algunos tipos de cáncer".

Cómo reducir la exposición en casa

Preguntada por las medidas más sencillas para mejorar la salud ambiental en el día a día, Pilar Muñoz Calero recomienda comenzar por el propio hogar: "Yo recomendaría sobre todo ventilar bien, utilizar purificadores de aire y purificadores de agua".

En cuanto a los hábitos de alimentación, aconseja priorizar productos con una menor presencia de sustancias químicas: "Puedes tomar comida menos contaminada, con menos pesticidas, menos aditivos, colorantes y conservantes; sería lo que llamamos alimentación ecológica".

Cuidado también con el aire del campo

La especialista también ha desmontado la idea de que cualquier entorno natural garantiza automáticamente una mejor calidad del aire, como por ejemplo, las zonas agrícolas donde se realizan fumigaciones.

"Mucha gente dice: 'Vamos al campo porque ahí se respira mejor', pero hay que tener mucho cuidado porque, si hay zonas de agricultura y se fumiga, también puede ser peligroso", advierte.

Por ello, ha recomendado elegir espacios naturales alejados de estas prácticas cuando se busque disfrutar de un entorno más saludable durante el verano o cualquier otra época del año.