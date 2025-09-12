Así le afecta a tu cuerpo si comes una manzana todos los días

Las manzanas son una de las frutas más populares por su sabor y por sus beneficios para la salud. Diferentes investigaciones sugieren que comer manzanas puede mejorar la salud en general y ayuda a prevenir enfermedades como cardiopatías o la diabetes.

Entre los beneficios que conlleva comer manzanas están:

Protege contra el daño celular gracias a los antioxidantes que que contienen las manzanas. Entre los antioxidantes que se encuentran en las manzanas se incluyen: Vitamina C, vitamina E, polifenoles y flavonoides.

Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas ya que gracias a los polifenoles y fibra de las manzanas se puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar los niveles de colesterol total y colesterol de lipoproteínas de baja densidad.

Ayuda a controlar el peso. Un estudio descubrió que el aumento del consumo de manzanas conducía a la pérdida de peso tanto en ensayos con animales como con humanos. Pero se observó un mayor éxito en personas con exceso de peso.

Puede prevenir la diabetes ya que el consumo de manzanas (con piel) puede ralentizar la digestión y atenuar la respuesta del azúcar en sangre debido a su contenido en antioxidantes y fibra. Además, se cree que los antioxidantes de las manzanas ayudan a prevenir la diabetes tipo 2 al reducir los radicales libres y disminuir los lípidos en sangre.

Mejora la digestión. Las manzanas actúan como prebióticos y favorece el crecimiento de las bacterias "buenas" del intestino. También, la fibra es una fuente de energía de las bacterias intestinales para una digestión normal, lo que hace que el consumo de manzanas favorezca el correcto funcionamiento intestinal.

Buena salud ósea. Se ha demostrado que un mayo consumo de fruta reduce el riesgo de fracturas óseas y el potasio y el calcio que se encuentran en las manzanas se pueden relacionar con un menor riesgo de osteoporosis.

Mantiene la hidratación por su alto contenido en agua: entre un 80 % y un 89 %.