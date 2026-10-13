Alerta por huevos contaminados con salmonela: 13 intoxicados y la OCU exige revelar las marcas afectadas

El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) ha avisado de que las autoridades españolas notificaron el pasado 8 de octubre un brote de salmonelosis por el que 13 personas se han infectado tras consumir huevos contaminados. Todavía se desconoce qué lote de huevos es el afectado, pero ya ha sido retirado del mercado.

El lote, además, es de fabricación española y se ha distribuido por todo el país y en Portugal. El pasado 23 de septiembre se realizó un muestreo que detectó la presencia de la bacteria Salmonella Enteriditis en 25 gramos del producto. Así las cosas, la RASFF ha calificado la alerta como "grave".

También se desconoce la gravedad de las personas afectadas, si han tenido que ser hospitalizadas o no y en qué zona o zonas de España se han detectado.

Qué es la salmonelosis y cuáles son sus síntomas

La salmonelosis es una infección provocada por bacterias del género Salmonella que puede transmitirse tras consumir alimentos como huevos crudos o poco cocinados, carne poco hecha, productos lácteos sin tratamiento adecuado o agua contaminada. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es "la primera causa de brotes alimentarios en la UE".

En cuanto a los síntomas más comunes, se encuentran la diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre y malestar general. En pocos días suelen desaparecer, pero la infección preocupa si afecta a niños pequeños, personas mayores o especialmente vulnerables.

Cómo saber si un huevo está o no contaminado

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no se puede saber si un huevo está o no contaminado, así que, para prevenir riesgos se recomienda hacer lo siguiente tras comprarlos: