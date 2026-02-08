Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la que es ya la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

Según ha informado su abogado Mostafa Nili a través de su cuenta de X, ha sido condenada por cargos de "congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística y como pena complementaria, dos años de prohibición de salida del país".

En huelga de hambre desde hace seis días

La activista, que había sido detenida hace 59 días, ha hablado con su letrado esta mañana y le ha informado de que ha sido trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra. Su abogado ha indicado que, debido a su estado delicado de salud, debería ser liberada.

Mohammadi fue detenida de forma violenta a mediados de diciembre junto con otras activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad de Mashad. Por este hecho comenzó hace seis días una huelga de hambre, durante los cuales ha estado "en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones", en palabras de su abogado.

La sentencia llega tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero por las que se pedía el fin de la República Islámica. El Gobierno iraní ha reconocido la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes.

Decimotercera vez detenida

Además de la premio Nobel de la Paz, han sido detenidos otros activistas como el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película 'Un simple accidente', Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Es la decimotercera vez que Mohammadi es arrestada. En nueve de ellas ha sido condenada y en 2021 fue encarcelada por última vez. A pesar de esto, la activista ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. En 2023, el Comité noruego le concedió el galardón por "su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos".