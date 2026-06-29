El rescate de un niño de 11 años tras más de 72 horas atrapado en los escombros por el terremoto de Venezuela: "No te duermas"

"No te duermas": este fue el ruego de un equipo de rescatistas mexicanos hizo a un niño de 11 años, exhausto bajo los escombros tras el doble terremoto en Venezuela. El menor permanecía atrapado más de 72 horas después del trágico suceso que sacudió el país.

El equipo logró sacar con vida al niño cuatro días después de que se produjeran los terremotos en La Guaira, el estado más afectado, mientras otros rescatistas procedentes de más países continúan la búsqueda de más vidas bajo los edificios destrozados.

La escena que dibujan los equipos de rescate es la de edificios colapsados, quemados, inhabitables y desalojados por la destrucción del seísmo. El Gobierno de Venezuela ha informado de que hay casi 1.500 muertos y 3.150 heridos.

La UME, en Venezuela para ayudar en las labores de rescate

La UME, desplazada a Venezuela, sigue tratando de salvar el máximo número posible de vidas humanas con la aportación de dos oficiales de enlaces que colaboran en la coordinación con el resto de países para llevar las herramientas y equipos necesarios a los lugares donde sea más necesario.

En las últimas horas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial. En cuanto a la actividad escolar, seguirá suspendida al menos hasta el próximo 5 de julio.