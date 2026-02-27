Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: claves para entender la guerra abierta contra los talibanes

Los conflictos siempre han sido habituales en la frontera entre Pakistán y Afganistán a causa de un trazado impuesto por el colonialismo británico, que partió comunidades.

Ahora, los bombardeos e incursiones militares marcan una escalada que amenaza con derivar en un conflicto mayor. El viernes pasado Islamabad atacó Kabul y el ministro de Defensa paquistaní declaró una "guerra abierta" con Afganistán.

Origen del conflicto

Los fundamentalistas llegaron al poder en Afganistán hace cinco años e Islamabad se convirtió en su principal valedor internacional abogando por el reconocimiento de los talibanes. La ruptura de esa hermandad se produce por la negativa de Kabul a neutralizar los santuarios insurgentes que desangran a Pakistán.

Esta demanda es similar a la que los sucesivos gobiernos afganos hicieron durante años a Islamabad con los entonces insurgentes talibanes en territorio pakistaní.

Con la "guerra abierta" anunciada se pone fin al último pacto de seguridad firmado en Catar y transforma la disputa en la frontera en un polvorín: Islamabad es una potencia nuclear y los talibanes afganos tienen en sus manos el arsenal militar abandonado por Estados Unidos.

Claves para entender el estallido

El actual estado de guerra entierra el acuerdo de seguridad firmado en Doha en octubre de 2025, tras varios choques fronterizos, ambos países pactaron el pasado otoño un alto el fuego con la mediación de Qatar. Kabul se comprometió a neutralizar a los grupos insurgentes que operan desde su territorio a cambio de que Islamabad detuviera sus bombardeos transfronterizos.

El núcleo de esta ruptura es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes pakistaníes, una facción ideológicamente idéntica a los gobernantes de Kabul que ha disparado la violencia insurgente en suelo paquistaní un 70 % desde que sus aliados retomaron el poder en 2021.

La negativa de los talibanes afganos a enfrentarse a sus hermanos ideológicos pakistaniés ha empujado al mando militar de Islamabad a dar por agotada la vía del diálogo, optando por lanzar misiles directamente contra supuestos santuarios del TTP.

¿Cómo empezó la "guerra abierta"?

La escalada se desencadenó cuando la semana pasada Pakistán, superado por el goteo de bajas en su propio territorio por ataques insurgentes y dando por inútiles las exigencias a Kabul, lanzó una serie de ataques aéreos directos contra lo que la inteligencia de Islamabad identificó como campamentos clave del TTP dentro de Afganistán, una acción unilateral que cruzó la línea roja de la soberanía afgana.

Tras denunciar el gobierno talibán que estos bombardeos habían masacrado a población civil en lugar de a insurgentes, los talibanes lanzaron este jueves una respuesta armada sin precedentes contra las instalaciones militares paquistaníes en la frontera.

Los talibanes desplegaron comandos de élite equipados con visores nocturnos y armamento pesado, logrando desbordar las defensas de Islamabad mediante ataques quirúrgicos que forzaron la actual respuesta aérea sobre Kabul.

La deportación de refugiados

La tensión encontró su combustible social cuando Pakistán presionó la precaria economía afgana acelerando la expulsión forzosa de más de un millón de afganos instalados allí tras décadas de conflictos -que comenzaron al final de los años 70 con la invasión rusa de Afganistán-, una maniobra de castigo demográfico que terminó provocando el efecto contrario al encender un feroz fervor nacionalista.