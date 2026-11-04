¿Puede Trump rechazar los resultados de las elecciones de medio mandato?: "Vamos a escuchar esa narrativa"

Donald Trump ha perdido el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de medio mandato y ahora se abren interrogantes sobre cómo podría actuar el presidente a partir de ese momento. Aunque podría continuar gobernando mediante órdenes ejecutivas, una mayoría demócrata en las dos cámaras complica su capacidad de actuación.

Para conocer más en profundidad cuál es la situación política del país estadounidense, Marta García Aller ha reunido a un comité de expertos sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en el que Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, y Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, analizan los posibles escenarios tras los comicios.

Gobierno a través de ley ejecutiva

Pedro Rodríguez ha señalado que Trump ha multiplicado hasta ahora las órdenes ejecutivas, una dinámica que podría mantener si pierde el control del Congreso. Sin embargo, ha explicado que las mayorías demócratas dificultarían su actividad al tener la capacidad de promover investigaciones sobre su administración y los nombramientos. También ha planteado la posibilidad de un tercer proceso de destitución (impeachment), aunque considera que "no es un escenario demasiado viable".

Por su parte, Carlota García Encina ha advertido de que Trump podría volver a cuestionar los resultados electorales. "Esta narrativa que hemos escuchado de Trump en el pasado la estamos escuchando estos días y seguramente la escucharemos, sobre todo a lo largo de los próximos dos meses", ha afirmado.

Pato cojo o pato loco

García Encina ha explicado que, hasta enero, cuando tome posesión el nuevo Congreso, habrá que observar cómo evoluciona la situación. La investigadora ha planteado que Trump podría entrar en un periodo conocido en la política estadounidense como 'lame duck' o 'pato cojo', aunque también ha señalado la posibilidad de que actúe de manera más imprevisible, como un "pato loco".

En este escenario, ha recordado que el presidente podría seguir gobernando mediante órdenes ejecutivas y que cuestiones como los aranceles no están descartadas. También ha advertido de que Trump conserva amplias competencias en política exterior, un ámbito en el que podría tomar decisiones "algo temerarias".

La reacción de los republicanos

La investigadora ha señalado que otro de los aspectos fundamentales será observar cómo reaccionan los republicanos tras las elecciones. En particular, ha apuntado que los senadores de su partido tienen por delante seis años de mandato y ha planteado hasta qué punto mantendrán su lealtad absoluta al presidente. También ha recordado que figuras como J. D. Vance tendrán que posicionarse ante las elecciones presidenciales de 2028.

Rodríguez también ha apuntado que una victoria demócrata podría ser una oportunidad para que tanto demócratas como republicanos se distancien del movimiento MAGA y de Trump. Además, ha destacado que la actuación de esas mayorías durante los próximos dos años puede influir en lo que ocurra en las elecciones presidenciales de 2028.

Por último, García Encina ha destacado que, si los demócratas consiguen el control del Senado, como así ha ocurrido, será interesante observar qué iniciativas legislativas intentan sacar adelante, incluso aunque puedan encontrarse con el veto de Trump.

Puedes escuchar la intervención completa en Comité de expertos de La Brújula sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.