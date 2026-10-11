Los hutíes lanzan nuevos ataques contra Arabia Saudí: un proyectil impacta en la Terminal 4 del aeropuerto de Riad

Varias personas han resultado heridas este domingo en un nuevo ataque de los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que el sábado murieran 12 personas y más de 300 fueran heridas en otra ofensiva sobre estas instalaciones.

"El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad ha sido objeto de un nuevo ataque esta tarde, domingo 11 de octubre de 2026", ha informado la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) en un comunicado. "El ataque ha causado heridos y actualmente se está llevando a cabo la evaluación de los daños y la verificación de la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades competentes".

Incendio en la terminal del aeropuerto de Riad

Previamente, la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional había informado del impacto de un proyectil desconocido en la Terminal 4 de pasajeros del aeropuerto de Riad que había provocado un incendio.

"El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes", dijo el portavoz de la coalición militar en un mensaje publicado en redes sociales. Asimismo, la coalición informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad.

Los hutíes intensifican la ofensiva

Las milicias hutíes yemeníes han reivindicado los recientes ataques contra los aeropuertos de Riad y Damman, así como los perpetrados contra la instalación de gas de Shugadam de Aramco en la provincia oriental, además de contra la refinería de petróleo de Tanajib de la misma compañía estatal en la misma zona.

Estos ataques fueron en respuesta a los continuos bombardeos de la coalición militar liderada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015, y que ahora da apoyo aéreo a las tropas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su operación para recuperar las zonas del país bajo control de los hutíes, incluida la capital, Saná.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, según la agencia EFE, asegura que los aviones de combate saudíes han efectuado 124 bombardeos en las últimas 24 horas contra posiciones de los rebeldes en el Yemen, por lo que van ya al menos 2.058 ataques aéreos de la coalición desde el inicio de la escalada a principios de septiembre, de acuerdo con el recuento de los insurgentes.

Los hutíes han intensificado sus acciones contra Arabia Saudí después de que Riad diera apoyo a la contraofensiva lanzada hace unos días por las fuerzas del Gobierno yemení para expulsar a los hutíes de toda la costa del mar Rojo y de las zonas del noroeste del Yemen que controlan desde el estallido de la guerra civil en 2014.