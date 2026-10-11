Doce muertos y más de 300 heridos tras un ataque contra el aeropuerto de Riad

Arabia Saudí denuncia un ataque contra las instalaciones del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad en el que han muerto al menos 12 personas y hay más de 300 heridos. Las autoridades atribuyen los hechos a los insurgentes chiíes hutíes de Yemen.

"Respecto al brutal ataque que tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, la agresión causó la muerte de 12 personas, entre ellas cuatro ciudadanos saudíes", ha dicho la Autoridad General de Aviación en un comunicado. El resto de las víctimas mortales son "residentes; dos de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés".

Según consta en el comunicado, el ataque "provocó heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico", así como "daños materiales que actualmente están siendo evaluados".

La autoridad oficial saudí no dijo, sin embargo, cuándo serán reanudadas las operaciones en el aeropuerto, que fueron suspendidas "temporalmente". Sin embargo, había afirmado en un primer comunicado que la suspensión de las operaciones continuará "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".

Segundo ataque atribuido a los hutíes

El de este sábado es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas; el de este viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

El pasado miércoles las autoridades saudíes anunciaron también la muerte de otras tres personas y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, en ataques similares de los insurgentes yemeníes contra los aeropuertos de Riad y Abha, este último en el suroeste del reino árabe.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.