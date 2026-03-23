Se estrella en Colombia un avión militar con más de cien soldados a bordo

Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana en el que viajaban más de un centenar de soldados ha sufrido este lunes un accidente pocos minutos después de despegar en el sur del país. Aunque no se ha confirmado aún el número de víctimas, las autoridades del país sí que confirman que hay supervivientes del accidente.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra FAC sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", explicó en un mensaje en redes sociales el ministro de Defensa del país, Pedro Sánchez.

Las autoridades han confirmado que se ha rescatado a 71 personas heridas tras el accidente.

En vídeos publicados en redes sociales se puede ver una gran columna de humo en la zona y restos del avión accidentado esparcidos, mientras que el propio Sánchez ha confirmado que se han desplazado al lugar unidades militares para ayudar al rescate.

Este tipo de aviones Hércules C-130 son uno de los modelos más utilizados por las fuerzas aéreas de todo el mundo para el transporte de soldados y material militar, y tienen capacidad para aproximadamente un centenar de pasajeros con armas y munición.

Medios locales afirman que el avión accidentado llevaba unas 110 personas a bordo, la mayoría de ellos militares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha lamentado lo sucedido en un mensaje en redes sociales en el que espera que "no tengamos muertos" en lo que ha calificado como un "accidente horroroso que no debió haber sucedido".