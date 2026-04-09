SENTENCIA

Condenan a 'La Reina de la Ketamina' a 15 años de prisión en relación con la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, a quien se le atribuye la muerte de dos personas, se declaró culpable hace unos meses de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas y de haber distribuido ketamina que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

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EFE

Madrid |

Imagen de archivo del actor de 'Friends', Matthew Perry
Imagen de archivo del actor de 'Friends', Matthew Perry | Getty

La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

En septiembre de 2025, Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluido el protagonista de la serie 'Friends', operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

"Para cultivar su negocio, se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood... Mientras [Sangha] trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando", reza el escrito.

Una de las cinco personas responsables de la muerte del actor

Según documentos judiciales, Sangha, una de las cinco personas responsables de la muerte del actor, colaboró ​​con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

En ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, quien inyectó a Perry al menos tres veces el anestésico vendido por Sangha, lo que le causó la muerte.

Otros dos responsables del caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, será sentenciado el 22 de abril; mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril.

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