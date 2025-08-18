La narcotraficante que vendió ketamina a Matthew Perry se declara culpable de su muerte

Jasveen Sangha, conocida en el ámbito del narcotráfico como la 'reina de la ketamina', ha acordado declararse culpable de cinco cargos federales relacionados con la venta de la droga que provocó la muerte del actor Matthew Perry, según informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, admitió tres cargos de distribución de esa droga, uno por distribución con resultado de muerte o lesiones graves, y otro por almacenar y empaquetar la droga en su vivienda de Los Ángeles.

Este acuerdo de culpabilidad se suma a una serie de confesiones en el caso, logrando que las cinco personas acusadas en relación con la muerte de la estrella de la serie Friends acepten cargos federales.

Una red clandestina y una cadena de responsabilidad

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la ketamina a Perry, droga que fue proporcionada a través del asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados, el médico Mark Chávez, Erik Fleming, supuesto proveedor de la droga, y el asistente Iwamasa, negociaron acuerdos de culpabilidad por conspiración el año anterior.

Las autoridades federales describen a los cinco sospechosos como miembros de una red criminal clandestina que distribuía grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo de Perry al momento de su muerte, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

Según la investigación, Perry adquirió la ketamina de Sangha, el médico Plasencia suministró la jeringa para la administración, mientras que Iwamasa fue quien inyectó la droga en el cuerpo del actor. Chávez y Fleming formaban parte activa en esta cadena de suministro.

La pena que enfrenta Sangha y las acusaciones de la Fiscalía

Sangha enfrenta hasta 20 años de prisión federal por almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años por cada uno de los cargos de distribución de ketamina, y hasta 15 años adicionales por la distribución de la droga que resultó en la muerte de Perry.

Los fiscales federales denunciaron que los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de Matthew Perry para obtener beneficio económico, "enriqueciéndose" a costa de la salud y la vida del actor.

La lucha de Perry contra la adicción

Matthew Perry, mundialmente celebrado por su icónico papel de Chandler Bing en Friends, había sido abierto sobre sus batallas contra la adicción en su libro de memorias, 'Friends, Lovers', and the 'Big Terrible Thing: A Memoir (2022)'. La tragedia de su muerte pone en evidencia las consecuencias devastadoras del abuso de sustancias y la explotación que sufren muchas personas en situaciones similares.