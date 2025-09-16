Una comisión de investigación de la ONU concluye que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza"

Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", es la conclusión a la que ha llegado una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, "las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas", según la definición de este crimen en el derecho internacional.

Para la presidenta de la comisión encargada de esta investigación, "está claro que hay una intención de destruir a los palestinos en Gaza" y señala a "los máximos escalafones" políticos como responsables últimos de esta campaña.

Israel lo tacha de "falso"

El Gobierno israelí ha tachado de "falso" el informe publicado este martes y señala que se basa en "falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

Según un comunicado enviado por el Ministerio de Exteriores israelí, los que han elaborado el informe "actúan como representantes de Hamás" y son "conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas".

"Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación", añade Exteriores israelí.

