Josep Borrell: "Israel debería ser aislado internacionalmente de todos los eventos posibles por lo que está haciendo en Gaza"

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, se ha mostrado contundente sobre la participación de Israel en competiciones deportivas: "Israel por lo que está haciendo en Gaza debería ser aislado internacionalmente por todos los medios posibles y no debería participar en eventos, como se ha hecho con Rusia". Y ha ido más allá: "La barbaridad que está haciendo Israel en Gaza rebasa, con mucho, lo que está haciendo Rusia en Ucrania. (…) Lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es una de las páginas más oscuras de las páginas de la humanidad".

Además, el ex alto cargo ha asegurado que "no es así que todo Israel sea Netanyahu" y ha hablado sobre el ministro de Exteriores israelí, al que ha calificado como "la definición de radical, solo ve blanco o negro. Él ha dicho: solo hay 2 opciones: marchar o morir, pero eso no lo comparten todos".

Sobre la solución de los dos estados, Borrel ha comentado que "la sociedad israelí no está a favor de ello", algo que ha calificado como "tragedia", ya que "mientras no se dé una solución política, esa lucha no va a acabar.

Por qué no se reconoció antes a Palestina como Estado

Preguntado sobre por qué no se ha reconocido antes a Palestina como Estado es porque "quizás, la situación aparentemente no tenía la gravedad dramática que cogió después". Si bien, ha querido recordar que ha pasado un año y medio desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dijo a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que había que hacer algo. "Entre que te digas que hay que hacer algo y haces algo hay una diferencia de 40.000 muertos. No somos conscientes de lo que esta tragedia significa".

Con respecto a lo ocurrido en La Vuelta en Madrid, el ex alto representante de España en la UE lo ha comparado con "en vez de mirar a la luna, miramos el dedo". "Oigo a personas con responsabilidades políticas", en una clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "decir que esto era como Sarajevo. ¿Sabe esa persona dónde está Sarajevo? ¿O lo que pasó en Sarajevo? Habría que prohibir la hipérbole en la política".

Borrel también ha hablado sobre el embargo de armas ha sido claro: "No dé armas a quien usted cree que las usa mal". Sin embargo, considera "utópico" pensar que Estados Unidos, al igual que ha hecho Alemania o España, lo vaya a hacer.

Peguntado por el objetivo de Israel es "echar a los palestinos de Gaza, no hay más que oírles. Tienen 2 opciones, marchar o morir". Según Borrell, Israel espera "que la presión de la población acorralada en el sur agriete la frontera con Egipto", pero ha comparado la situación con otras guerras, en las que la gente huye, pero en Gaza no les deja, o se les da ayuda, pero a la población gazatí, no.

"He estado en la frontera y he visto centenares de camiones esperando entrar. Hay una hambruna organizada. Quieren crear una situación invivible hasta que explote", ha subrayado. Un bombardeo masivo e inmisericorde la población civil, eso es Gaza", ha añadido.

Borrel ha recordado que el Gobierno de Hamás no se ha reconocido y ha pedido que se acabe con esto con una intervención de la Comunidad Internacional, porque, sino "el más fuerte va a echar al más débil".

Hace unos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de convertir Gaza en un resort de lujo, algo que ha calificado como "un disparate increíble" e "indecencia", porque aunque "es posible que alguien haga un negocio inmobiliario", primero tienen que sacar 50 millones de toneladas de escombros.

Rusia, Ucrania y la situación en Cataluña

Borrel también se ha pronunciado sobre el otro conflicto candente en la actualidad, la guerra entre Rusia y Ucrania y la alianza exhibida hace unos días entre Rusia y China. "Xi Jinping ha dicho a través de sus ministros que Rusia no puede perder la guerra y que China no va a dejar que Rusia pierda esta guerra". El Ejército de China, en sus propias palabras, es casi tan poderoso como el de Estados Unidos.

Sobre la situación en Cataluña y el exilio de Puigdemont, Borrel ha augurado que "el fin del independentismo se hará desde dentro sino porque va a aparecer una fuerza con un ala radical que tendrá mucha fuerza en Cataluña".