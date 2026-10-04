Brasil se asoma a unas elecciones marcadas por el duelo "por la mínima" entre Lula y Flávio Bolsonaro: "La clave es el 3% de indecisos"

Las elecciones presidenciales de Brasil encaran una primera vuelta marcada por la igualdad entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según ha explicado Blas Moreno en El Orden Mundial de Julia en la onda, todo apunta a que ninguno logrará la mayoría absoluta y ambos se medirán en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Un país profundamente dividido

El escenario que dibujan las encuestas es el de un país profundamente dividido. Lula partiría con una ligera ventaja en la primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro se situaría por delante por apenas unas décimas en la segunda: un 50,1% frente al 49,9% del actual presidente, según los sondeos citados durante la conversación. En este contexto, el voto de los indecisos, estimado en torno al 3%, puede resultar decisivo.

"El país está dividido en dos y, básicamente, hay una clave, que son los indecisos, que se estiman en un 3%, nada más. Es la gente que aún no ha decidido por quién quiere votar, lo cual es bastante significativo porque, u odias a Lula o le quieres. Y con Flávio es lo mismo: o estás en contra o a favor de él", ha asegurado.

Puntos a favor y en contra de cada candidato

La candidatura de Lula está marcada por su amplia experiencia política, después de haber gobernado Brasil durante doce años en dos etapas, pero también por su edad: está a punto de cumplir 81 años: "Ha gobernado 12 años no consecutivos, pero está a punto de cumplir 81 años".

Moreno ha señalado que en el país hay una sensación parecida a la que existía con Joe Biden, de "fin de ciclo" y "mucho hartazgo" con el mandatario: "Porque la economía, no es que vaya mal, pero a mucha gente se lo parece. Ha habido temas de corrupción de por medio y la sensación de que hay que pasar de etapa. Yo creo que si Lula gana, sobre todo será porque enfrente tiene a alguien que no es demasiado bueno y al que se le considera el hijo de papá".

Flávio Bolsonaro no cuenta con la experiencia política de Lula ni, a juicio de Blas Moreno, con el carisma de su padre, Jair Bolsonaro. Por ello, su posible victoria se explicaría por el desgaste del actual presidente y por el deseo de una parte del electorado de poner fin a una etapa.