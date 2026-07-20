Andy Burnham toma posesión de su cago como primer ministro del Reino Unido y promete "un nuevo modelo político"

El nuevo líder laborista británico, Andy Burnharm, ha asumido su cargo de primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno. El laborista tuvo una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham después de que Keir Starmer presentase formalmente a Carlos III su dimisión.

Burnharm fue declarado como primer ministro el pasado viernes como líder del Partido Laborista después de recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, sin necesidad de celebrar unas elecciones internas.

No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor

En su primera comparecencia pública ha prometido "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" para el Reino Unido. Sin concretar ninguna promesa, y sin haber anunciado todavía su equipo de Gobierno, ha comunicado su plan de acción de diez años en el que el foco estará en "dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de la vida".

Asimismo, ha reconocido un defecto del anterior gobierno laborista: "No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años". Y ha prometido que esos cambios incluirán cambiar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales".

Más impuestos

Otra medida que ha anunciado es la posibilidad de que sus ciudadanos paguen "un poco más" en impuestos, porque el país tiene que hacer frente a importantes presiones de gasto derivadas del envejecimiento de la población y de la necesidad de reconstruir sus fuerzas armadas.

Prevé que la recaudación fiscal aumente hasta el 37 % este año -su nivel más alto desde 1948 y superior al de Estados Unidos o Japón, aunque inferior al de otros grandes países europeos con un sistema de pensiones públicas más generoso-.

Burnham ha afirmado que mantendrá las normas fiscales de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, que le obligan a equilibrar el gasto corriente con los ingresos fiscales en un plazo de tres años. También ha respaldado el "manifiesto preelectoral" del Partido Laborista para 2024, que descartaba numerosas subidas de impuestos. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional señaló que el Gobierno debería replantearse las prioridades del gasto actual antes de aumentar aún más los impuestos.