Ferrán Adrià revela en qué país está el futuro de la cocina mundial: "Está claro"

El cocinero Ferran Adrià tiene claro hacia dónde se dirige el futuro de la gastronomía mundial. El chef catalán se ha alejado de España y la cocina mediterránea y ha optado por la cocina asiática como su apuesta por liderar la alta cocina a nivel global.

Adrià ha señalado directamente a China como el país que marcará buena parte de la evolución de la cocina en los próximos años. "Cuando tú me preguntabas cuál es el futuro antes. Y el futuro, está claro. Es China", ha afirmado durante su entrevista en el podcast de Onda Cero Cuchara de Palo, presentado por Anna Riera.

La conversación ha abordado los cambios que ha experimentado la gastronomía internacional y el peso que han adquirido diferentes países en el panorama culinario. En ese contexto, Adrià ha apuntado al protagonismo creciente de China, en un momento en el que, según ha observado, cada vez se habla más de su cocina y menos de otras tradiciones que históricamente han tenido una gran influencia, como la francesa.

China toma protagonismo en el panorama gastronómico

Durante la charla con Anna Riera, Adrià ha reflexionado sobre cómo cambian las referencias culinarias a medida que evolucionan las tendencias y aparecen nuevas generaciones de cocineros. En ese análisis, ha señalado que el foco de atención internacional está cambiando y que China ocupa cada vez más espacio en las conversaciones sobre gastronomía.

El chef ha introducido esta reflexión al hablar de la influencia histórica de Francia en la alta cocina y de la transformación que ha experimentado el sector. Sin restar importancia a esa tradición, ha defendido que el mundo evoluciona y que es necesario prestar atención a los nuevos centros de interés gastronómico. "Hoy en día la gente habla más de China que de Francia", ha apuntado Adrià, antes de concluir de forma tajante que el futuro de la cocina mundial pasa por el país asiático.

Japón ya es una de las grandes cocinas reconocidas

Adrià no se ha olvidado de Japón, lugar mencionado como un ejemplo de una gastronomía que ya ha alcanzado un reconocimiento internacional consolidado. "Japón ya es un hecho consumado", ha afirmado, al destacar tanto la importancia de su cocina tradicional como el peso de su alta cocina.

La comparación permite entender su planteamiento: mientras Japón ya ocupa un lugar destacado entre las grandes referencias culinarias mundiales, China representa, en su opinión, una de las grandes apuestas de futuro.

El cocinero ha defendido, además, que las afirmaciones sobre gastronomía deben apoyarse en datos y en un conocimiento profundo de su evolución histórica. Una idea que conecta con el trabajo que desarrolla para estudiar y documentar los procesos creativos, los estilos y los movimientos culinarios, con el objetivo de comprender cómo se transforma la cocina a lo largo del tiempo.

Para Adrià, el futuro gastronómico no puede analizarse desde una visión estática. Las tradiciones cambian, las influencias se mezclan y nuevos países ganan protagonismo. Y en ese escenario, su pronóstico es claro: China será una de las grandes protagonistas de la cocina mundial del futuro.