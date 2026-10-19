Ferran Adrià desvela cuánto dinero se gasta al año en restaurantes: "30.000 o 40.000 euros"

El chef que cambió las reglas del juego ofrece, 15 años después del cierre de elBulli, su perspectiva de la alta cocina actual. Ferran Adrià ha charlado con Anna Riera, presentadora del podcast Cuchara de Palo, donde ha abordado, sin filtros, distintos aspectos que rodean a la gastronomía global.

Entre otros temas, Adrià no ha tenido miedo a revelar cuánto dinero se gasta al año en restaurantes. El cocinero explica que, para él, visitar restaurantes en todo el mundo es algo fundamental, por lo que la cantidad que tiene que asumir es, para una persona de a pie, algo impactante.

"Me gasto 30 o 40.000 euros en mi profesión; ojalá me gastara menos", ha reconocido durante la conversación, donde ha explicado que conocer lo que sucede en las cocinas de todo el mundo forma parte de su trabajo como profesional. La cifra ha surgido al hablar de la importancia de viajar, descubrir nuevos restaurantes y seguir la evolución de la cocina internacional.

Adrià ha explicado que, aunque recibe invitaciones para acudir a algunos establecimientos, prefiere mantener la libertad de decidir dónde come. "Primero, no quiero que me inviten", ha señalado, antes de admitir que también le invitan a bastantes sitios.

Instagram, una herramienta para descubrir nuevos restaurantes

El chef, que ha visitado alrededor de 4.000 restaurantes a lo largo de su trayectoria, ha destacado el cambio que ha supuesto internet a la hora de conocer las propuestas de otros cocineros. Antes de la llegada de estas herramientas, ha recordado, para descubrir un establecimiento era necesario acudir personalmente o recurrir a libros que, en muchas ocasiones, ya estaban desactualizados.

"Hoy con Instagram yo sé lo que está pasando en China e Italia", ha explicado Adrià. Explica que las redes sociales le permiten seguir las novedades de diferentes países y decidir qué propuestas merecen la pena conocer en persona.

El cocinero también ha reconocido que sorprenderle resulta cada vez más complicado. Después de tantos años dedicado a la gastronomía, muchas de las técnicas y propuestas creativas que encuentra ya las ha visto o incluso las ha desarrollado anteriormente. Por eso, ha matizado que su opinión sobre determinadas innovaciones no siempre es representativa de lo que puede experimentar un comensal que se acerca por primera vez a ellas.

La curiosidad por descubrir nuevas propuestas está ligada a su visión de la gastronomía como una disciplina en constante evolución. Durante la entrevista, Adrià ha defendido la necesidad de estudiar los procesos creativos y distinguir entre los diferentes tipos, estilos y movimientos culinarios.

El chef también ha insistido en que la restauración no consiste únicamente en cocinar, sino que implica gestionar un negocio complejo, con costes de personal, materias primas y obligaciones fiscales. Una realidad que, a su juicio, obliga a comprender tanto la dimensión gastronómica como la económica de los restaurantes.