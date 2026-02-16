Estos son los nuevos Tres Soles de la Guía Repsol 2026: consulta la lista completa

Este lunes se han conocido los nombres de los restaurantes que forman una nueva edición de la Guía Repsol, en la que destacan tres distinguidos con 3 Soles, la máxima calificación de una guía que pone en valor el talento de las gastronomía española.

"En esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. También hay propuestas rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la Guía Repsol destacan 'A Tafona' en A Coruña, 'Ramón Freixa Atelier' en Madrid, y 'Voro' en Mallorca, como los nuevos restaurantes distinguidos con los Tres Soles.

'A Tafona', la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela, destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental.

En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad.

Por su parte, Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico 'Atelier', donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades.

Cataluña (122), la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), la Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones con más Soles.

Once nuevos Dos Soles

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol en todo el país, entre los que destacan dos en Madrid: 'Bascoat', donde sobresale una cocina vasca actualizada; y 'Smoked Room', una barra omakase en la que las brasas y la temporada son los protagonistas.

En Barcelona premian a 'Dos Palillos', donde el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; en Badajoz a 'Dromo', donde se mezclan la memoria familiar y la vanguardia para ensalzar sabores populares; en Valencia a 'Fierro', que transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; en Tenerife a 'San Hô', donde se mezcla la cocina de las siete islas canarias; y en Jaén a 'Vandelvira', donde los vegetales son los reyes de un menú muy pegado a la tierra.

La Guía también reconoce con Dos Soles a 'Barahonda', en Yecla (Murcia); a 'Callizo', en Aínsa (Huesca); a 'La Bicicleta', en Hoznayo (Cantabria); y a 'Mesón Sabor Andaluz', en Alcalá del Valle (Cádiz).

Cocineros jóvenes y menús asequibles para el bolsillo

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle.

En sus cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en ‘Trèsde’ (Madrid), ‘Moral’ (Santa Cruz de Tenerife) o ‘Farigola&Menta’ (Valencia).

La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como ‘Cervus’ (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; ‘Troqué’ (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o ‘Besta’ (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego.

Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en ‘EMi’ (Madrid); ‘539 Plats Forts’, en Puigcerdá (Girona); ‘El Bar Old School Food’ (Mérida), o ‘Siseo’ (Lleida). Es una opción cada vez más extendida.