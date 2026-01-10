Karlos Arguiñano desvela el truco de "todas las abuelas" para lograr la auténtica masa de croquetas

Karlos Arguiñano, que lleva más de 40 años frente a los fogones, ha desvelado un truco para conseguir la masa de croquetas auténtica; la masa de croquetas de toda la vida. Lo ha hecho en su programa 'Cocina abierta con Karlos Arguiñano' en Antena 3 al presentar una espectacular receta de croquetas de huevo y panceta.

Porque sí, como dice el chef Arguiñano, las croquetas son un plato que "nos gusta a todos" y que pueden servir "de aperitivo, en la comida, en la cena...". En definitiva, elegir unas croquetas para incorporar al menú es un acierto.

La clave para la auténtica masa de croquetas

Conseguir que la masa quede jugosa y que no sepa a harina no siempre es fácil. Por eso, Arguiñano desvela el truco de "todas las abuelas" para conseguir unas croquetas crujientes y cremosas.

El chef, a medida que ha ido elaborando el plato, ha ido explicando paso a paso cuáles son esas consideraciones que hay que tener en cuenta para conseguir la auténtica masa de croquetas.

Una vez "que hemos rehogado la panceta, le añadimos la harina. Primero, antes de empezar a añadir la leche, hay que cocinarla un poco", explica, aunque "no mucho para que no se queme". Cuando ya está cocinada, para evitar que "la masa sepa a harina", hay que añadir la leche. "Es importante cocinarlo bien", detalla Arguiñano. "Cuanto más cocinada está la masa de croquetas, más finas van a salir".

Más de 40 años en la cocina

Con una trayectoria profesional impecable, Karlos Arguiñano lleva desde 1996 lleva inmerso en la emisión de su programa en Antena 3, inicialmente llamado 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que actualmente recibe el nombre de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. En él se puede disfrutar de multitud de recetas de todo tipo: desde vieiras a la gallega al estilo Arguiñano, hasta natillas libanesas, un postre rápido y fácil de hacer.

Así las cosas, con más de 30 libros de cocina publicados, entre los que destacan '1000 recetas de oro' o 'Sabores de siempre', el sello Arguiñano en la gastronomía y cocina española es inconfundible.