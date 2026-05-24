Zapatero asegura que canceló la hipoteca de 500.000 euros tras vender una casa en Aravaca

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado que cancelara una hipoteca de 500.000 euros gracias a cobros de mordidas, como señala la UDEF en su informe, sino que ese dinero procede de la venta de una casa en Aravaca, según ha explicado Gabi Sanz, periodista de Vozpópuli, en laSexta Xplica.

En los informes de la UDEF se indica que canceló la hipoteca de manera anticipada después de recibir una transferencia por un importe similar desde la cuenta de su mujer, Sonsoles Espinosa. Si bien, el expresidente ha asegurado que ese medio millón de euros lo canceló "con la venta de la casa de Aravaca", cifrada en 498.000 euros.

La vivienda fue adquirida en febrero de 2024 por 580.000 euros y la hipoteca fue cancelada tan solo once meses después. Asimismo, ha criticado que la UDEF "no diga todo" en el informe que el juez Calama ha usado para investigarle. Por todo ello, Zapatero ha sentenciado al citado medio: "Ya jamás me fiaré de esos informes".

Una transferencia desde una cuenta conjunta en Caixabank

En el informe de la UDEF aparece mencionada la mujer de Zapatero hasta en cuatro ocasiones y varios datos extraordinarios recabados "por inteligencia financiera", entre los que figura que el matrimonio compró "un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid el 26/02/2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros", para lo que el Banco Santander les "concedió un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros".

Si bien, tsolo once meses después, el 16 de enero de 2025, cancelaron la hipoteca de forma anticipada por una transferencia de 498.000 euros ordenada por Sonsoles Espinosa desde una cuenta conjunta en Caixabank. Esta es una de las tres cuentas en las que la UDEF ha detectado que Zapatero y su mujer repartían los fondos que el expresidente recibía por los trabajos para Análisis Relevante.

Niega haber sido intermediario de una empresa china para comprar petróleo venezolano

Asimismo, en declaraciones también a Vozpópuli, Zapatero ha negado ser el intermediario de una empresa china para comprar petróleo venezolano. Esta información aparece en uno de los informes de la UDEF, donde aparece una carta de octubre de 2023 en la que la empresa China International Cultural Technology Resources Group le transmite su intención de mantener una "cooperación fructífera y a largo plazo".