Vox sigue creciendo a costa del PP y subiría hasta 20 escaños de celebrarse hoy elecciones generales, según una encuesta

Según la encuesta de Sigma Dos para el diario 'El Mundo' el crecimiento de Vox frenaría al PP al arrebatarle un millón de votos.

Pilar Lara

Madrid |

De celebrarse hoy elecciones generales, vox subiría hasta 20 escaños a costa del PP, y llegaría a los 53 diputados. La encuesta de Sigma Dos para el diario 'El Mundo' vaticina que el PP sería la formación más votada con el 33,8% de los votos y 146 escaños, aunque baja seis décimas en intención de voto en un mes.

El PP volvería a ganar, y podrían gobernar junto a Vox, pero los de Feijóo moderan su crecimiento a 146 escaños -aun así, 9 más que ahora-

De pactar el bloque de la derecha conseguirían 199 de los 350 asientos del Congreso, Vox captaría a casi 1.088.000 votantes del PP -78.500 más que el mes anterior-, y aglutinaría el 15,9% de las papeletas.

Sondeo de 'La Razón'

El sondeo de NC Report para 'La Razón' da mejores datos a Feijóo, con hasta 152 escaños y desploma al PSOE y Sumar, que se dejarían 3 millones y medio de votos. De celebrarse hoy las elecciones el PP obtendría el 34,4% de los votos y entre 150 y 152 escaños y el PSOE caería al 26,6% de los votos y estaría entre 106 y 108 escaños.

Según esta encuesta, Vox quedaría consolidado como tercera fuerza política y conseguiría el 16,1% de los votos y entre 53 y 55 diputados. Así, el partido de Abascal superaría su mejor resultado histórico, el de la repetición electoral de 2019. Ahora tiene 33 y experimentaría una subida de entre 20 o 22 escaños.

Encuesta para 'El País'

La encuesta de 40DB para 'El País' muestra un escenario distinto: la derecha llegaría a la mayoría absoluta, pero el PSOE crece y estaría en un 29,4% de intención de voto, a apenas de un punto del PP. Los populares cederían un 14,5% de votos de las últimas generales a Vox.

Los socialistas recortan distancias con el PP, la más baja desde los comicios celebrados en julio de 2023, a solo 1,1 punto de la formación de Feijóo, que estaría en un 30,5% de los votos.

