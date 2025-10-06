Vox sigue creciendo a costa del PP y subiría hasta 20 escaños de celebrarse hoy elecciones generales, según una encuesta

De celebrarse hoy elecciones generales, vox subiría hasta 20 escaños a costa del PP, y llegaría a los 53 diputados. La encuesta de Sigma Dos para el diario 'El Mundo' vaticina que el PP sería la formación más votada con el 33,8% de los votos y 146 escaños, aunque baja seis décimas en intención de voto en un mes.

El PP volvería a ganar, y podrían gobernar junto a Vox, pero los de Feijóo moderan su crecimiento a 146 escaños -aun así, 9 más que ahora-

De pactar el bloque de la derecha conseguirían 199 de los 350 asientos del Congreso, Vox captaría a casi 1.088.000 votantes del PP -78.500 más que el mes anterior-, y aglutinaría el 15,9% de las papeletas.

Sondeo de 'La Razón'

El sondeo de NC Report para 'La Razón' da mejores datos a Feijóo, con hasta 152 escaños y desploma al PSOE y Sumar, que se dejarían 3 millones y medio de votos. De celebrarse hoy las elecciones el PP obtendría el 34,4% de los votos y entre 150 y 152 escaños y el PSOE caería al 26,6% de los votos y estaría entre 106 y 108 escaños.

Según esta encuesta, Vox quedaría consolidado como tercera fuerza política y conseguiría el 16,1% de los votos y entre 53 y 55 diputados. Así, el partido de Abascal superaría su mejor resultado histórico, el de la repetición electoral de 2019. Ahora tiene 33 y experimentaría una subida de entre 20 o 22 escaños.

Encuesta para 'El País'

La encuesta de 40DB para 'El País' muestra un escenario distinto: la derecha llegaría a la mayoría absoluta, pero el PSOE crece y estaría en un 29,4% de intención de voto, a apenas de un punto del PP. Los populares cederían un 14,5% de votos de las últimas generales a Vox.

Los socialistas recortan distancias con el PP, la más baja desde los comicios celebrados en julio de 2023, a solo 1,1 punto de la formación de Feijóo, que estaría en un 30,5% de los votos.