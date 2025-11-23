El vídeo de la carcajada de Sánchez tras la pregunta de un periodista: "Bueno, muchas gracias por eso..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios tras la Cumbre del G20 en Johannesburgo. A pesar de haber recibido preguntas sobre el encuentro y el plan de paz de Trump para Ucrania, las que más interés han suscitado han sido la relativas a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ya que esta era la primera vez que Sánchez hablaba oficialmente sobre el tema.

La sonora carcajada de Sánchez

Sánchez ha dicho que el Gobierno acata y respeta la sentencia, pero que no la comparte porque continúa creyendo en la inocencia de Álvaro García Ortiz. Para el presidente, prueba de ello fueron los testimonios durante el juicio de periodistas acreditados "de dilatada experiencia" que manifestaron que el fiscal no era el origen de la supuesta filtración.

En un momento de la comparecencia, el presidente se ha mostrado extrañado por la pregunta de un periodista y ha respondido con una sonora carcajada y un comentario dirigido al informador. Este le inquiría nuevamente sobre el fiscal general y le pedía "algo más de profundidad en su análisis" de la condena a lo que Sánchez respondía entre risas "bueno, muchas gracias por eso de la profundidad".

El presidente apunta al Tribunal Constitucional

Posteriormente, Sánchez ha reiterado que lamentan el fallo, pero que lo respetan y acatan, al tiempo que ha informado de que ya han abierto e iniciado el procedimiento de sustitución y nombramiento del nuevo fiscal general del Estado. A las preguntas sobre el perfil del nuevo fiscal, el presidente ha respondido que cuando sepan el nombre, ya "verán cuál es el perfil".

Además, ha apuntado al Tribunal Constitucional para dirimir posibles "aspectos controvertidos" de la sentencia del Tribunal Supremo: "Hay otras instancias jurisdiccionales en las que entiendo se tendrán que dirimir algunos de los aspectos -una vez se conozca el contenido de esta sentencia- que a lo mejor puedan ser controvertidos".