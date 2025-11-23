Sánchez insiste en la inocencia del fiscal general del Estado y no ve sentido hablar "ahora mismo" de un posible indulto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación desde Johannesburgo, donde ha asistido a la Cumbre de líderes del G20. Allí, ha respondido a los periodistas afirmando que el Ejecutivo respeta y acata el fallo del Tribunal Supremo hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque discrepa sobre la orientación de la sentencia.

"Creo en la inocencia del fiscal general del Estado"

"Lo manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo que con los testimonios que han dado periodistas acreditados de dilatada experiencia en información judicial se ha manifestado que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones de las que le acusa la pareja de Isabel Díaz Ayuso", ha dicho.

Pedro Sánchez ha reiterado que lamentan el fallo, lo respetan, lo acatan y a partir de ahora, hay dos cosas que hacer. La primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y nombrar a un nuevo fiscal general del Estado; y la segunda, "hay otras instancias jurisdiccionales en las que entiendo se tendrán que dirimir algunos de los aspectos, una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias".

Posible indulto a García Ortiz

El presidente se ha referido a un posible indulto a García Ortiz como "otras cuestiones" sobre las que no tiene "ningún sentido" hablar "ahora mismo". Posteriormente, ha informado de que han abierto e iniciado el procedimiento de sustitución y nombramiento del nuevo fiscal general del Estado: "Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil. El Gobierno siempre ha propuesto personas con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico y con un conocimiento importante en la materia".

A Sánchez también le han preguntado por las declaraciones que hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre que había sectores del Poder Judicial que querían tumbar al Ejecutivo. Pedro Sánchez ha respondido "como presidente" que acatan la sentencia, aunque no la compartan y ha reiterado que el Gobierno siempre ha sido respetuoso con la independencia del Poder Judicial: "Han sido otros los que han hablado de controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Nosotros podemos lamentar este fallo y no compartirlo".