Cientos de personas al grito de "golpistas con toga" se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general

Varios centenares de personas se han manifestado frente al Tribunal Supremo (TS) para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -multa económica de 7.200 euros al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, e inhabilitación de dos años-.

Al grito de "vergüenza", "golpistas con toga" o "esto es política, no justicia", los ciudadanos han salido a las calles para protestar contra esta decisión, aunque la sentencia está pendiente de redactar. Entre los asistentes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue inhabilitado durante 11 años por el TS por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

Garzón cree que la condena al fiscal no ayuda a que la gente crea en la Justicia

Garzón ha calificado la sentencia a García Ortiz de "injusta" y "arbitraria", en declaraciones a EFE y ha criticado que se haya adelantado el fallo sin haberse redactado la sentencia, lo que supone una "revictimización mayor del fiscal" y un "desasosiego" para el sistema democrático.

Además, cree que esta sentencia no ayuda a que la gente "normal y corriente", como la que participa en la manifestación, confíe en la justicia. "Personas que quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido", ha sentenciado.

Uno de los asistentes asegura que el TS ha actuado con "clara intención política"

Al término de la manifestación se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas, sin siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas" en el que se ha expresado la preocupación porque "en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia".

El texto lo ha leído uno de los asistentes, Javier Álvarez, que aunque considera que en España la justicia funciona "con cierta normalidad", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".

Esta manifestación llega horas después de que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la inauguración de la Conferencia Política de Sumar animara a la población a movilizarse, "a agarrar la democracia con sus manos y que salgan a defender, no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora". "España es progresista, somos más que ellos", aseguró Díaz.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también instó a la movilización ciudadana y se mostró convencido de que cuando haya elecciones, la gente va a tener en cuenta "todos estos atropellos".

Pedro Sánchez reitera su creencia en la inocencia del fiscal general

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez sobre la sentencia. Lo ha hecho desde Johannesburgo (Sudáfrica) donde está participando en la cumbre del G-20 y ha reiterado que cree "en la inocencia" de Álvaro García Ortiz y que, aunque respeta y acata la sentencia, no la comparte.

"Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo. Lamentamos este fallo, lo respetamos y acatamos", pero que en una democracia plena pueden expresarse opiniones contrarias. "A mí no me han escuchado decir, como han hecho otros partidos, que vamos a controlar la Sala Segunda", que es precisamente la que ha condenado al fiscal. Además, ha destacado las declaraciones de los periodistas, a los que cree, que declararon que no había sido el fiscal general quien filtró el correo, ya que ellos lo tenían antes que él.

Asimismo, Sánchez ha anunciado que ya están en marcha conversaciones sobre el sustituto de García Ortiz y ha destacado que "siempre hemos puesto en el cargo personas con dilatada experiencia y profesionalidad", y que cuando la decisión esté tomada, se comunicará.