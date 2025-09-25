TERTULIA EN MÁS DE UNO

Toni Bolaño, sobre el jurado popular de Begoña Gómez: "Me parece una obscenidad, una vergüenza y una utilización de los juzgados"

El periodista Toni Bolaño se pregunta si el CGPJ no puede poner coto al juez Peinado sobre la decisión de que un jurado popular sea el que juzgue a Begoña Gómez en caso de apertura de juicio oral contra ella.

ondacero.es

Madrid |

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde.

El delito de malversación es uno de los que se puede juzgar con jurado popular según el reglamento, algo que ha despertado polémica en las últimas horas al tratarse de un caso tan mediático como el de la mujer del presidente.

Bolaño defiende el jurado popular, pero cree que el juez hace un "espectáculo"

El periodista Toni Bolaño ha asegurado en la tertulia de 'Más de uno' que defiende el jurado popular, pero cree que el juez Peinado hace un "espectáculo".

"¿El Consejo General del Poder Judicial no puede poner coto a este señor?", se pregunta el tertuliano, a la vez que cree que es una "obscenidad, una vergüenza y una utilización de los juzgados para hacer otras cosas que no son lo que tienen que hacer".

