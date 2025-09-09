El término "genocidio" abre una brecha entre Sánchez y Bruselas: "Corresponde a los tribunales"

El uso del término genocidio para referirse a la ofensiva israelí sobre Gaza ha abierto una grieta entre el Gobierno español y las instituciones comunitarias. Mientras Pedro Sánchez ha optado por emplear esta palabra en sus declaraciones públicas, la Comisión Europea se resiste a hacerlo y recuerda que se trata de una calificación jurídica que solo compete a los tribunales.

En Bruselas insisten en que la determinación de si en Gaza se están cometiendo crímenes internacionales, incluido el genocidio, corresponde a las instancias judiciales nacionales e internacionales. “Establecer si se han cometido crímenes internacionales, incluyendo el genocidio, es competencia de los tribunales”, recalcó este lunes el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni.

Desmarque de la UE

La posición de la Comisión no es nueva. Hace unos días, la vicepresidenta Teresa Ribera habló de genocidio en Gaza, pero sus palabras fueron corregidas por la portavoz comunitaria, que marcó distancia al recordar que la institución no utiliza esa terminología.

Desde la Comisión, además, evitan valorar de forma directa la postura del Gobierno español y subrayan que se trata de una decisión soberana de cada Estado miembro. Sin embargo, recalcan que Bruselas apuesta por mantener canales de diálogo abiertos con Israel, al contrario de lo que ha decidido el Ejecutivo de Sánchez, que ha optado por dar por cerrada esa vía.

El Ejecutivo comunitario considera que mantener relaciones con Tel Aviv es la única manera de influir sobre el curso de los acontecimientos, mientras que España ha optado por una vía de confrontación política y diplomática.