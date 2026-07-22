El Supremo levanta las cautelares a Aldama y le devuelve el pasaporte tras la sentencia del 'caso mascarillas'

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado levantar las medidas cautelares que pesaban sobre el comisionista Víctor de Aldama, condenado en por el 'caso mascarillas', y devolverle el pasaporte, de manera que podrá hacer el viaje de negocios a Paraguay para el que había pedido permiso entre los días 21 y 24 de julio.

La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, dictó una providencia el pasado 20 de julio en la que resuelve la petición formulada por la defensa de Aldama.

El escrito le levanta las restricciones impuestas al empresario por el magistrado instructor Leopoldo Puente, que contemplaban la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial y la obligación de comparecer cada dos semanas ante el tribunal.

El Alto Tribunal considera ahora que, aunque la ejecutoria de la sentencia todavía no se ha incoado por estar pendientes de resolución varias aclaraciones, esta circunstancia no impide levantar las restricciones. Así, la decisión es "consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares adoptadas en su momento por el magistrado instructor".

La resolución añade que la sentencia "consta ya inscrita en la base de datos de Siraj, con la consiguiente cancelación de las medidas cautelares adoptadas respecto de los ahora penados".

La sentencia del 'caso Koldo' condenó a Aldama a cuatro años y medio de prisión, pena que fue suspendida por su colaboración con la Justicia. El empresario fue condenado junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos (24 años de cárcel) y a su antiguo asesor Koldo García, a 19 años.

Su colaboración fue clave para esclarecer los delitos

El Tribunal explicó en su sentencia que Víctor de Aldama asumió un rol activo de colaboración con la justicia ya que durante el proceso no se limitó a confesar los hechos objeto de acusación sino que aportó información clave como la documentación que acreditó su relación con el entonces ministro Ábalos o el contrato de arrendamiento del piso de la Castellana.

Gracias a toda esta información aportada, el Tribunal consideró probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Por ello el Tribunal premió a Aldama con la suspensión de la pena a cambio de no delinquir, de elaborar un informe semestral de su actividad laboral y de trabajos para la comunidad.