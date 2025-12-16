Soto Ivars: "¿Qué podría echar a Pedro Sánchez? Absolutamente nada"

"¿Qué podría echar a Pedro Sánchez? Absolutamente nada". Esta ha sido la respuesta del periodista Juan Soto Ivars a la crisis actual que está sufriendo el Gobierno tras las últimas informaciones sobre corrupción y presunto acoso sexual en el PSOE. "O hay moción de censura o convoca elecciones él", ha espetado en Por fin.

Estas declaraciones tienen lugar un día después de que el presidente del Gobierno haya realizado el balance del curso político anual. Una comparecencia en la que admitió que descarta un adelanto electoral, afirmando así que acabará la legislatura en 2027. "Partamos de la base de que el Gobierno no ha existido en esta legislatura. Ha sido una quimera", sentencia Soto Ivars.

"En esta legislatura se ha podido hacer alguna cosa, pero en ese recuento que hizo ayer Pedro Sánchez con un fondo azul de sus logros, de los logros de la legislatura, buena parte de los que decía eran de la legislatura anterior, porque no tiene a qué agarrarse en una legislatura que está marcada por la falta de presupuestos y por el boicot permanente a los planes legislativos", añade.

Sumar como la sombra del PSOE

Respecto al papel de Sumar, actual componente del Gobierno de coalición de Sánchez, señala que "ha sido directamente un seguidismo ridículo". Para el periodista, "no hay nadie que esté a la izquierda del PSOE" y que se plantee "votar a Sumar como una opción a la izquierda del PSOE (...) Se ha visto en esta legislatura que ha sido su sombra".

Una operación secreta

También se ha pronunciado sobre las últimas informaciones que han visto la luz procedente de las investigaciones de las autoridades, que, según apunta, "desmontan totalmente el entramado de tuberías que ha ido construyendo el sanchismo bajo la tulipa de este gobierno y del anterior".

Sánchez se quiere salvar, pero el PSOE también se querrá salvar

Considera así que dentro del Partido Socialista podría existir "una operación secreta por salvar al PSOE de Pedro Sánchez". Explica que "debe haber alguna sombra de candidata mujer, alguna sombra de candidata mujer que en algún momento vaya a aparecer para disputarle a Sánchez el liderazgo, cosa que me parece difícil porque ha laminado todas las opciones rebeldes (...) Sánchez se quiere salvar, pero el PSOE también se querrá salvar".